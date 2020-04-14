Хусаинов: «После ничьей с «Локо» Романцев выдал: «Когда узнал, что вы судите, сказал своим, что нам ***»

Экс-арбитр Сергей Хусаинов рассказал о судейской ошибке в матче «Спартак» – «Локомотив» в 1989 году.

«Таких матчей, чтобы прям «стыдно» за ошибку, не могу назвать. В 1989 году «Спартак» приехал после победы в Киеве – 4:1. Следующий матч против «Локомотива», который тогда внизу болтался. В первом тайме Федор Черенков сделал крутую передачу, а Валерка Шмаров головой забил. Красивый голешник получился, загляденье! Я уже показываю на центр – смотрю, помощник показывает офсайд. Идeм в перерыве в судейскую, прибегает инспектор: «Ребята, я вам верю. С моей позиции эпизод не видно было». Так 0:0 и закончили. Для «Локо» это был крутейший результат.

После игры в судейскую заходит Олег Романцев. В руках кассета: «Мы посмотрели – «вне игры» не было». Я ему: «Олег Иваныч, у нас-то видеоповтора нет, я не могу ассистенту не доверять». И тут Романцев выдал: «Когда я узнал, что вы судите, сразу сказал своим: нам *** [конец]». Я не сдержался: «Это все зависит от вашего умственного развития». Он ушел.

После входит его помощник Федор Новиков, который как раз Черенкова открыл. И говорит: «Серeжа, ты не расстраивайся – я уже по разминке понял, что у «Спартака» будут проблемы. Они же после Киева. Нет мотивации. Тут какой-то «Локомотив… Было видно, что ничего не получится». Но меня все равно на месяц отстранили от судейства», – сказал Хусаинов.

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