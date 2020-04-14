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  • Хусаинов: «После ничьей с «Локо» Романцев выдал: «Когда узнал, что вы судите, сказал своим, что нам ***»

Хусаинов: «После ничьей с «Локо» Романцев выдал: «Когда узнал, что вы судите, сказал своим, что нам ***»

14 апреля 2020, 15:34
6

Экс-арбитр Сергей Хусаинов рассказал о судейской ошибке в матче «Спартак»«Локомотив» в 1989 году.

«Таких матчей, чтобы прям «стыдно» за ошибку, не могу назвать. В 1989 году «Спартак» приехал после победы в Киеве – 4:1. Следующий матч против «Локомотива», который тогда внизу болтался. В первом тайме Федор Черенков сделал крутую передачу, а Валерка Шмаров головой забил. Красивый голешник получился, загляденье! Я уже показываю на центр – смотрю, помощник показывает офсайд. Идeм в перерыве в судейскую, прибегает инспектор: «Ребята, я вам верю. С моей позиции эпизод не видно было». Так 0:0 и закончили. Для «Локо» это был крутейший результат.

После игры в судейскую заходит Олег Романцев. В руках кассета: «Мы посмотрели – «вне игры» не было». Я ему: «Олег Иваныч, у нас-то видеоповтора нет, я не могу ассистенту не доверять». И тут Романцев выдал: «Когда я узнал, что вы судите, сразу сказал своим: нам *** [конец]». Я не сдержался: «Это все зависит от вашего умственного развития». Он ушел.

После входит его помощник Федор Новиков, который как раз Черенкова открыл. И говорит: «Серeжа, ты не расстраивайся – я уже по разминке понял, что у «Спартака» будут проблемы. Они же после Киева. Нет мотивации. Тут какой-то «Локомотив… Было видно, что ничего не получится». Но меня все равно на месяц отстранили от судейства», – сказал Хусаинов.

Хусаинов: «Президент ЦСКА Дадаханов предлагал 50 тысяч. В спорных ситуациях судил в пользу «Спартака»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Романцев Олег
Комментарии (6)
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Damir07
1586871639
На...... нам новость 89 года тут большинство не роделись тогда не то что бы знать футболистов
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vka1970
1586882630
Прошлое пусть останется в прошлом.
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mihail200606
1586883910
Про умственно развитие хорошо он романцеву сказал.. У того просто оно близко к нулю..)) он подкол не понял и пошёл узнать что это вообще такое..
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zigbert
1586955406
"У нас то видеоповтора нет" -хорошая отмазка.
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