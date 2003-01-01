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    Хусаинов: «После ничьей с «Локо» Романцев выдал: «Когда узнал, что вы судите, сказал своим, что нам ***»

    Экс-арбитр Сергей Хусаинов рассказал о судейской ошибке в матче «Спартак»«Локомотив» в 1989 году.

    «Таких матчей, чтобы прям «стыдно» за ошибку, не могу назвать. В 1989 году «Спартак» приехал после победы в Киеве – 4:1. Следующий матч против «Локомотива», который тогда внизу болтался. В первом тайме Федор Черенков сделал крутую передачу, а Валерка Шмаров головой забил. Красивый голешник получился, загляденье! Я уже показываю на центр – смотрю, помощник показывает офсайд. Идeм в перерыве в судейскую, прибегает инспектор: «Ребята, я вам верю. С моей позиции эпизод не видно было». Так 0:0 и закончили. Для «Локо» это был крутейший результат.

    После игры в судейскую заходит Олег Романцев. В руках кассета: «Мы посмотрели – «вне игры» не было». Я ему: «Олег Иваныч, у нас-то видеоповтора нет, я не могу ассистенту не доверять». И тут Романцев выдал: «Когда я узнал, что вы судите, сразу сказал своим: нам *** [конец]». Я не сдержался: «Это все зависит от вашего умственного развития». Он ушел.

    После входит его помощник Федор Новиков, который как раз Черенкова открыл. И говорит: «Серeжа, ты не расстраивайся – я уже по разминке понял, что у «Спартака» будут проблемы. Они же после Киева. Нет мотивации. Тут какой-то «Локомотив… Было видно, что ничего не получится». Но меня все равно на месяц отстранили от судейства», – сказал Хусаинов.

    Хусаинов: «Президент ЦСКА Дадаханов предлагал 50 тысяч. В спорных ситуациях судил в пользу «Спартака»

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +402

      Damir07 35 минут назад

      На...... нам новость 89 года тут большинство не роделись тогда не то что бы знать футболистов

      0
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      Рейтинг: +2812

      Борат 1 час назад

      Ну теперь всё понятно - Хусаинов потом им все 90е этот должок возвращал ! Тянул за уши 10 лет ! Стыдно за хряков ! Позор рылам! Гыгы

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