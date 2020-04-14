Евсеев: «Люблю готовить мужскую еду: плов, стейки. На Новый год запекал гуся»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал свои любимые блюда.

«Считается, что лучшие повара мужчины. Но как-то так случилось, что меня всегда кормили женщины. И кормили замечательно! Часто вспоминаю Хабаровск, там постоянно в меню команды были морепродукты: вкусно, полезно. А в Перми команду просто лелеяли. Часто вспоминаю с теплотой главного повара Любу, очень душевная женщина. Да и вообще, в каждой из команд, где играл и работал, сложностей с питанием не возникало.

Разве что раньше еда воспринималась просто как еда, а сейчас уже другой подход к питанию. Врачи разрабатывают меню, стараясь его сбалансировать, а повара потом готовят по их пожеланиям.Таня у меня готовит прекрасно. Знает, что я люблю: борщ, пасту, мясо в любом виде. Могла бы стать поваром в любом серьезном ресторане, если захотела. Сам я мастерство показываю редко. Но метко. На Новый год запекал гуся. Люблю готовить мужскую еду: плов, стейки. Но это только когда есть время, настроение и компания. В Уфе себе готовлю редко, предпочитаю выбраться куда-то. Тем более, в городе большой выбор ресторанов», – написал Евсеев в инстаграме.

Евсеев: «Всем высказываниям Путина доверяю. Как можно не верить президенту?»