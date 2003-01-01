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    Евсеев: «Люблю готовить мужскую еду: плов, стейки. На Новый год запекал гуся»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал свои любимые блюда.

    «Считается, что лучшие повара мужчины. Но как-то так случилось, что меня всегда кормили женщины. И кормили замечательно! Часто вспоминаю Хабаровск, там постоянно в меню команды были морепродукты: вкусно, полезно. А в Перми команду просто лелеяли. Часто вспоминаю с теплотой главного повара Любу, очень душевная женщина. Да и вообще, в каждой из команд, где играл и работал, сложностей с питанием не возникало.

    Разве что раньше еда воспринималась просто как еда, а сейчас уже другой подход к питанию. Врачи разрабатывают меню, стараясь его сбалансировать, а повара потом готовят по их пожеланиям.Таня у меня готовит прекрасно. Знает, что я люблю: борщ, пасту, мясо в любом виде. Могла бы стать поваром в любом серьезном ресторане, если захотела. Сам я мастерство показываю редко. Но метко. На Новый год запекал гуся. Люблю готовить мужскую еду: плов, стейки. Но это только когда есть время, настроение и компания. В Уфе себе готовлю редко, предпочитаю выбраться куда-то. Тем более, в городе большой выбор ресторанов», – написал Евсеев в инстаграме.

    Евсеев: «Всем высказываниям Путина доверяю. Как можно не верить президенту?»

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 14 Апр 2020 в 12:01 PDT

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1952

      Axe111 13 минут назад

      ФАНТАСТИКА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +448

      фанат джигурды 1 час назад

      Люблю я русскую еду:
      Лопух, крапиву, лебеду,
      Люблю копчёных воробьёв
      И попки русских муравьёв. (с)

      2
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      Рейтинг: +2807

      Борат 1 час назад

      ну рылу нормальную себе наел !
      гыгы

      0
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