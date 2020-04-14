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  • Евсеев: «Люблю готовить мужскую еду: плов, стейки. На Новый год запекал гуся»

Евсеев: «Люблю готовить мужскую еду: плов, стейки. На Новый год запекал гуся»

14 апреля 2020, 12:33
5

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал свои любимые блюда.

«Считается, что лучшие повара мужчины. Но как-то так случилось, что меня всегда кормили женщины. И кормили замечательно! Часто вспоминаю Хабаровск, там постоянно в меню команды были морепродукты: вкусно, полезно. А в Перми команду просто лелеяли. Часто вспоминаю с теплотой главного повара Любу, очень душевная женщина. Да и вообще, в каждой из команд, где играл и работал, сложностей с питанием не возникало.

Разве что раньше еда воспринималась просто как еда, а сейчас уже другой подход к питанию. Врачи разрабатывают меню, стараясь его сбалансировать, а повара потом готовят по их пожеланиям.Таня у меня готовит прекрасно. Знает, что я люблю: борщ, пасту, мясо в любом виде. Могла бы стать поваром в любом серьезном ресторане, если захотела. Сам я мастерство показываю редко. Но метко. На Новый год запекал гуся. Люблю готовить мужскую еду: плов, стейки. Но это только когда есть время, настроение и компания. В Уфе себе готовлю редко, предпочитаю выбраться куда-то. Тем более, в городе большой выбор ресторанов», – написал Евсеев в инстаграме.

Евсеев: «Всем высказываниям Путина доверяю. Как можно не верить президенту?»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (5)
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фанат джигурды
1586858618
Люблю я русскую еду: Лопух, крапиву, лебеду, Люблю копчёных воробьёв И попки русских муравьёв. (с)
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Axe111
1586861923
ФАНТАСТИКА
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Граф2019
1586868019
Дима! ты гондурас. зачем гуся съел? птичку жалко...
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САДЫЧОК
1586887346
Вот такие герои у нас в стране ! Евсеев , который забил важный гол , НО повёл себя не спортивно , а просто как негодяй ! Есть и другие герои нашего времени Глушаков , Тарасов , Газзаев , Дзюбы-все эти проходимцы НАНЕСЛИ огромный вред подрастающему поколению и нашему футболу ,своим поведением !
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