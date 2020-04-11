Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Евсеев: «Всем высказываниям Путина доверяю. Как можно не верить президенту?»

Евсеев: «Всем высказываниям Путина доверяю. Как можно не верить президенту?»

11 апреля 2020, 22:13
14

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что президенту России Владимиру Путину можно доверять. Он занимает руководящие посты в стране с 2000 года.

«Путину доверяю, всем высказываниям. Слушаю и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошeл, потому что нахожусь в Уфе, а должен — по месту прописки. Открепительный не смог бы взять.

Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье — очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас — в квартирах. Вооружение на высшем уровне», – сказал тренер.

  • Путин впервые занял президентский пост в 2000 году.
  • Последние выборы он выиграл в 2018 году.
  • С 2008 по 2012 год Путин занимал пост премьер-министра.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим Путин Владимир
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1586632679
Вадик, ты пьян, иди домой.
Ответить
Давид59
1586635982
Как можно не верить президенту? Ну если смотреть и слушать только госканалы, тогда ответ однозначный
Ответить
Plyash
1586637065
Идиот ты,Вадик.Президент должен после себя оставить(воспитать?) своего соратника,а не создавать дифицит самого себя.На хрена тогда ограничивать президентский срок,пусть работает вечно,как в Китае.
Ответить
Hektor 84
1586648469
А вот тут он лизнул еще глубже)))
Ответить
SEREGA 64
1586658269
ЕВСЕЙ ОЧЕРЕДНАЯ ПУТИНСКАЯ ШЛЮХА ЭТО ТЕЛО НЕ ЗНАЕТ КАК НАРОД ЖИВЕТ И КАК ЖИВУ ДРУЗЬЯ ТРЕПЛА КРЕМЛЕВСКОГО И КАК ЭТО ТРЕПЛО ВСЕ 20 ЛЕТ ВРЕТ
Ответить
Viper for CSKA
1586665532
У меня обратный вопрос к Евсееву: Как вообще можно верить политикам?
Ответить
Граф2019
1586668467
чем дольше человек узурпирует власть, тем страшнее перемены после естественного его ухода...
Ответить
Axe111
1586673369
Ну не дол**** ли
Ответить
Черкизовский Кот
1586684060
Чем отличается Евсеев от Путина? Первый сказал: "Х вам" Уэльсу, а второй это же говорит народу России вот уже 20 лет.
Ответить
zigbert
1586710056
Очередной кандидат в депутаты.
Ответить
Главные новости
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
21:59
7
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Все новости
Все новости
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
22:57
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:49
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
21:56
1
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
21:15
2
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
17:07
8
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
16:44
6
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
16:08
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
15:46
3
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
15:28
1
Игрок «Локомотива» просит сумму в размере 10 месячных окладов за расторжение контракта
15:15
Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России
14:58
Глушенкова назвали «сытым котом», который играет по настроению
14:49
14
Галактионов отреагировал на информацию о конфликте с Ротенбергом
14:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+