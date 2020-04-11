Евсеев: «Всем высказываниям Путина доверяю. Как можно не верить президенту?»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что президенту России Владимиру Путину можно доверять. Он занимает руководящие посты в стране с 2000 года.

«Путину доверяю, всем высказываниям. Слушаю и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошeл, потому что нахожусь в Уфе, а должен — по месту прописки. Открепительный не смог бы взять.

Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье — очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас — в квартирах. Вооружение на высшем уровне», – сказал тренер.