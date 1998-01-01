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    Евсеев: «Всем высказываниям Путина доверяю. Как можно не верить президенту?»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что президенту России Владимиру Путину можно доверять. Он занимает руководящие посты в стране с 2000 года.

    «Путину доверяю, всем высказываниям. Слушаю и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошeл, потому что нахожусь в Уфе, а должен — по месту прописки. Открепительный не смог бы взять.

    Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье — очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас — в квартирах. Вооружение на высшем уровне», – сказал тренер.

    • Путин впервые занял президентский пост в 2000 году.
    • Последние выборы он выиграл в 2018 году.
    • С 2008 по 2012 год Путин занимал пост премьер-министра.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3796

      vladik12 38 минут назад

      Вадик, ты пьян, иди домой.

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