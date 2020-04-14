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  • Экс-тренер сборной России Игнатьев: «Если у «Тамбова» нет стадиона, то нет смысла рваться в РПЛ»

Экс-тренер сборной России Игнатьев: «Если у «Тамбова» нет стадиона, то нет смысла рваться в РПЛ»

14 апреля 2020, 08:40
6

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал «Тамбов», который проводит домашние матчи РПЛ в чужом городе.

«По подбору игроков «Тамбов» уступает едва ли не всем клубам РПЛ. Да, есть Мелкадзе, Обухов, Шелия, но на этом, пожалуй, и все. Мелкадзе является истинным лидером. Его индивидуальные умения, действия в штрафной, реализация тянут «Тамбов». Это приносит очки.

В Тамбове есть настоящая команда, которая честно завоевала право выступать в высшем дивизионе, а с приходом новых тренеров демонстрирует довольно цельный и боевой футбол.

Но, убежден, правила должны быть едины для всех. Если нет у тебя стадиона, базы или детской школы – нет смысла рваться в РПЛ. Можно выступать в лигах рангом ниже, а уж если взялся за гуж, не говори, что не дюж. У нас бывает, что футбольные власти могут закрыть глаза на некоторые недочеты, поверить в обещания все исправить, но это непрофессиональный подход.

Не могу понять, зачем болельщикам из Саранска или Нижнего Новгорода ходить на матчи «Тамбова», – заявил Игнатьев.

  • «Тамбов» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
  • Команда выступает в Саранске.

Источник: «Московский Комсомолец»
Россия. Премьер-лига Тамбов Игнатьев Борис
Комментарии (6)
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фанат джигурды
1586846466
У Тамбова есть хороший стадион, вместимость чуть меньше 10 тысяч, но что позволено Оренбургу...
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portero
1586846645
обещают к началу следующего сезона закончить реконструкцию, увеличить кол-во мест, поле пишут что хорошее??? другое дело обещать не значит сделать.....
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zigbert
1586874299
Жаль что у такой довольно крепкой команды нет стадиона. Да и в финансовом плане трудно будет содержать ее без сборов с матчей. А в Саранске построенный стадион к ЧМ 2018 тоже может не потребоваться. Мордовии сложно будет остаться в ФНЛ и скорей всего она окажется в ПФЛ.
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