Экс-тренер сборной России Игнатьев: «Если у «Тамбова» нет стадиона, то нет смысла рваться в РПЛ»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал «Тамбов», который проводит домашние матчи РПЛ в чужом городе.

«По подбору игроков «Тамбов» уступает едва ли не всем клубам РПЛ. Да, есть Мелкадзе, Обухов, Шелия, но на этом, пожалуй, и все. Мелкадзе является истинным лидером. Его индивидуальные умения, действия в штрафной, реализация тянут «Тамбов». Это приносит очки.

В Тамбове есть настоящая команда, которая честно завоевала право выступать в высшем дивизионе, а с приходом новых тренеров демонстрирует довольно цельный и боевой футбол.

Но, убежден, правила должны быть едины для всех. Если нет у тебя стадиона, базы или детской школы – нет смысла рваться в РПЛ. Можно выступать в лигах рангом ниже, а уж если взялся за гуж, не говори, что не дюж. У нас бывает, что футбольные власти могут закрыть глаза на некоторые недочеты, поверить в обещания все исправить, но это непрофессиональный подход.

Не могу понять, зачем болельщикам из Саранска или Нижнего Новгорода ходить на матчи «Тамбова», – заявил Игнатьев.