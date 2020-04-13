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    Экс-тренер сборной России Игнатьев: «Если у «Тамбова» нет стадиона, то нет смысла рваться в РПЛ»

    Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал «Тамбов», который проводит домашние матчи РПЛ в чужом городе.

    «По подбору игроков «Тамбов» уступает едва ли не всем клубам РПЛ. Да, есть Мелкадзе, Обухов, Шелия, но на этом, пожалуй, и все. Мелкадзе является истинным лидером. Его индивидуальные умения, действия в штрафной, реализация тянут «Тамбов». Это приносит очки.

    В Тамбове есть настоящая команда, которая честно завоевала право выступать в высшем дивизионе, а с приходом новых тренеров демонстрирует довольно цельный и боевой футбол.

    Но, убежден, правила должны быть едины для всех. Если нет у тебя стадиона, базы или детской школы – нет смысла рваться в РПЛ. Можно выступать в лигах рангом ниже, а уж если взялся за гуж, не говори, что не дюж. У нас бывает, что футбольные власти могут закрыть глаза на некоторые недочеты, поверить в обещания все исправить, но это непрофессиональный подход.

    Не могу понять, зачем болельщикам из Саранска или Нижнего Новгорода ходить на матчи «Тамбова», – заявил Игнатьев.

    • «Тамбов» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
    • Команда выступает в Саранске.

    Источник: «Московский Комсомолец»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +39147

      portero 1 час назад

      обещают к началу следующего сезона закончить реконструкцию, увеличить кол-во мест, поле пишут что хорошее??? другое дело обещать не значит сделать.....

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      Рейтинг: +444

      фанат джигурды 1 час назад

      У Тамбова есть хороший стадион, вместимость чуть меньше 10 тысяч, но что позволено Оренбургу...

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      Рейтинг: +39147

      portero > фанат джигурды 59 минут назад

      Оренбург вписался в кол-во мест. у них стадион больше.
      хотя принципиальность странная , могли бы годик дать поиграть на поляне нормальной.

      0
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      Рейтинг: +444

      фанат джигурды > portero 52 минуты назад

      У меня были другие данные.

      А вот в Тамбове, на стадионе Спартак я был в 2015-м. Если его и нужно было расширить и добавить футбольные блага, то там территория с лихвой позволяет.

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      Рейтинг: +39147

      portero > фанат джигурды 11 минут назад

      Спс ....я не прав ! то что нашел после реконструкции стадион Газовик 7 500 мест (в голове почемуто у меня 13000 было)..... ну тогда совсем офигеть..
      . задолбало это исключение для одних , а других иметь по полной.....

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      Рейтинг: +3441

      Alekxei Z. 1 час назад

      Тут и возразить нечего.
      Тамбов -проект для освоения денег.
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