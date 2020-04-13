Главные новости дня. Бердыев решил вернуться к тренерской деятельности, Мариу может уйти в «Спортинг»

Смолов пожертвовал московской больнице миллион на борьбу с коронавирусом
«Реал» намерен приобрести Холанда в этом году, Мбаппе – в следующем
ФИФА может ввести третье трансферное окно из-за коронавируса
Филипп – о Хохлове: «Как он общался с игроками – я такого в жизни не видел. Он вел себя грубо»
РФС хочет обратиться к правительству за помощью клубам, пострадавшим от коронавируса
«Бизнес Online»: Бердыев решил вернуться к тренерской деятельности
«Сочи» и Кокорин в течение недели обсудят возврат части выданной авансом зарплаты
Жоау Мариу может уйти в «Спортинг» после окончания аренды в «Локомотиве»
«СЭ»: РФС заплатит арбитрам до 230 тысяч в качестве помощи, но затем вычтет эту сумму из зарплаты
Каррера: «Глушаков спустя два года говорит о нашем конфликте, чтобы получить хоть немного известности»