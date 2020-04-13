Главные новости дня. Бердыев решил вернуться к тренерской деятельности, Мариу может уйти в «Спортинг»

Смолов пожертвовал московской больнице миллион на борьбу с коронавирусом

«Реал» намерен приобрести Холанда в этом году, Мбаппе – в следующем

ФИФА может ввести третье трансферное окно из-за коронавируса

Филипп – о Хохлове: «Как он общался с игроками – я такого в жизни не видел. Он вел себя грубо»

РФС хочет обратиться к правительству за помощью клубам, пострадавшим от коронавируса

«Бизнес Online»: Бердыев решил вернуться к тренерской деятельности

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Жоау Мариу может уйти в «Спортинг» после окончания аренды в «Локомотиве»

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