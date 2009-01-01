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    «СЭ»: РФС заплатит арбитрам до 230 тысяч в качестве помощи, но затем вычтет эту сумму из зарплаты

    Российский футбольный союз финансово поддержит судей, работающих на матчах РПЛ и ФНЛ.

    По информации «Спорт-Экспресс», каждый из действующих рефери получит в апреле и мае сумму, равную его гонорару за один матч.

    Речь идет об авансовых выплатах, то есть после возобновления сезона их вернут в бюджет путем удержания из зарплаты.

    • Гонорар главного арбитра на матче РПЛ – 115 тысяч рублей.
    • Ассистенты на матче РПЛ зарабатывают 55 тысяч рублей.
    • Гонорар главного арбитра на матче ФНЛ – 35 тысяч рублей.
    • Ассистенты на матче ФНЛ зарабатывают 17 тысяч рублей.

    Sport24: российские арбитры столкнулись с финансовыми проблемами, некоторые уже занимают деньги

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5760

      Сильвербой 7 минут назад

      Две недели не идет чемпионат! Они что, обнищали, суки, за две недели???

      0
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      Рейтинг: +655

      lysenkoff 16 минут назад

      А Где наша помощь.... как будто мы тараканы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      valkam72 31 минуту назад

      Только новость про судей, и сразу становится стыдно за синит.

      0
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      Рейтинг: +10162

      KLIM777 42 минуты назад

      Почему до 230? Пусть выплачивают по 5 тысяч в месяц, как детям.

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      Рейтинг: +1791

      giluxa1963 45 минут назад

      у футболеров отбирают а судьям дают

      0
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      Рейтинг: +2112

      alarm 1 час назад

      судьи фердуна и так ни в чём не нуждаются

      2
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      Рейтинг: +2536

      Давид59 1 час назад

      Помощью я бы это не называл. У нас на заводе это называли авансом (который потом из получки вычитали)

      3
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      Рейтинг: +473

      кто там 1 час назад

      А у усатого тараканы с ко так же? или безвозмездно ему мульёны отдадут за протирание задницы?

      1
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      Рейтинг: +378

      Бoрат > кто там 45 минут назад

      Не трогай усатых - у нас задницы всегда выбриты и тщательно протерты . Гыгыгы .

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