«СЭ»: РФС заплатит арбитрам до 230 тысяч в качестве помощи, но затем вычтет эту сумму из зарплаты

Российский футбольный союз финансово поддержит судей, работающих на матчах РПЛ и ФНЛ.
По информации «Спорт-Экспресс», каждый из действующих рефери получит в апреле и мае сумму, равную его гонорару за один матч.
Речь идет об авансовых выплатах, то есть после возобновления сезона их вернут в бюджет путем удержания из зарплаты.
- Гонорар главного арбитра на матче РПЛ – 115 тысяч рублей.
- Ассистенты на матче РПЛ зарабатывают 55 тысяч рублей.
- Гонорар главного арбитра на матче ФНЛ – 35 тысяч рублей.
- Ассистенты на матче ФНЛ зарабатывают 17 тысяч рублей.
Sport24: российские арбитры столкнулись с финансовыми проблемами, некоторые уже занимают деньги
Источник: «Спорт-Экспресс»