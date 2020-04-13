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  • «СЭ»: РФС заплатит арбитрам до 230 тысяч в качестве помощи, но затем вычтет эту сумму из зарплаты

«СЭ»: РФС заплатит арбитрам до 230 тысяч в качестве помощи, но затем вычтет эту сумму из зарплаты

13 апреля 2020, 19:47
20

Российский футбольный союз финансово поддержит судей, работающих на матчах РПЛ и ФНЛ.

По информации «Спорт-Экспресс», каждый из действующих рефери получит в апреле и мае сумму, равную его гонорару за один матч.

Речь идет об авансовых выплатах, то есть после возобновления сезона их вернут в бюджет путем удержания из зарплаты.

  • Гонорар главного арбитра на матче РПЛ – 115 тысяч рублей.
  • Ассистенты на матче РПЛ зарабатывают 55 тысяч рублей.
  • Гонорар главного арбитра на матче ФНЛ – 35 тысяч рублей.
  • Ассистенты на матче ФНЛ зарабатывают 17 тысяч рублей.

Sport24: российские арбитры столкнулись с финансовыми проблемами, некоторые уже занимают деньги

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (20)
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кто там
1586797393
А у усатого тараканы с ко так же? или безвозмездно ему мульёны отдадут за протирание задницы?
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Давид59
1586797451
Помощью я бы это не называл. У нас на заводе это называли авансом (который потом из получки вычитали)
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valkam72
1586799417
Только новость про судей, и сразу становится стыдно за синит.
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lysenkoff
1586800276
А Где наша помощь.... как будто мы тараканы.
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Сильвербой
1586800826
Две недели не идет чемпионат! Они что, обнищали, суки, за две недели???
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mutabor0992
1586805408
Ну это они совсем прогнали!!!А не мало?На жизТь хватит???
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NEFTyanick
1586807579
заначек дома от газпрома у каждого судейки пол балкона
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JI e x a
1586810243
Неплохо так, побегал по полю, подул в свисток, получил 100 000 рублей за полтора часа. При чём если в Европе надо хотя бы правила знать, то в РПЛ достаточно просто дуть в свисток в нужную сторону, ещё и бонусов сверху капнет =) не жизнь - песня =))
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DOCTOR PENALTY
1586817369
Надо помогать, это самая обездоленая прослойка населения страны.
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Hektor 84
1586817747
Та что уж там мелочиться. По пол ляма дайте. А то арбитры самые нищие в нашей стране. Издевательство над простыми людьми.
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