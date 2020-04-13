«СЭ»: РФС заплатит арбитрам до 230 тысяч в качестве помощи, но затем вычтет эту сумму из зарплаты

Российский футбольный союз финансово поддержит судей, работающих на матчах РПЛ и ФНЛ.

По информации «Спорт-Экспресс», каждый из действующих рефери получит в апреле и мае сумму, равную его гонорару за один матч.

Речь идет об авансовых выплатах, то есть после возобновления сезона их вернут в бюджет путем удержания из зарплаты.

Гонорар главного арбитра на матче РПЛ – 115 тысяч рублей.

Ассистенты на матче РПЛ зарабатывают 55 тысяч рублей.

Гонорар главного арбитра на матче ФНЛ – 35 тысяч рублей.

Ассистенты на матче ФНЛ зарабатывают 17 тысяч рублей.

Sport24: российские арбитры столкнулись с финансовыми проблемами, некоторые уже занимают деньги