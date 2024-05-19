В «Рубине» прояснили будущее тренера Рахимова

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопросы о будущем Рашида Рахимова.
По его словам, клуб уже предложил главному тренеру продлить контракт по схеме «1+1».
– Всех волнует будущее Рахимова. Контракт заканчивается. Он сам говорит, что пока соглашение не переподписано. Прокомментируете?
– Ну, а вы же, наверное, все в курсе? Президент клуба ясно, четко ответил, что всe в порядке, идет рабочий процесс, мелкие нюансы дорабатываются, они договариваются.
– Правда, что ему был предложен контракт по схеме «1+1»?
– Да.
– Он его пока не подписал?
– Нет.
– Готовы сказать, что Рахимов останется в «Рубине»?
– Но это может сказать только он.
– А вы как директор хотели бы?
– Нас всех устраивает его работа. Очень хорошо отработал сезон.
– Не можете договориться по личным условиям?
– Как я сказал, есть нюансы.
- 59-летний тренер в «Рубине» с апреля 2023 года.
- Сейчас казанцы идут на 7-м месте в таблице РПЛ с 41 очком в 29 турах.
- Контракт Рахимова с клубом истекает в июне.