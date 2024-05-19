Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    В «Рубине» прояснили будущее тренера Рахимова

    Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопросы о будущем Рашида Рахимова.

    По его словам, клуб уже предложил главному тренеру продлить контракт по схеме «1+1».

    – Всех волнует будущее Рахимова. Контракт заканчивается. Он сам говорит, что пока соглашение не переподписано. Прокомментируете?

    – Ну, а вы же, наверное, все в курсе? Президент клуба ясно, четко ответил, что всe в порядке, идет рабочий процесс, мелкие нюансы дорабатываются, они договариваются.

    – Правда, что ему был предложен контракт по схеме «1+1»?

    – Да.

    – Он его пока не подписал?

    – Нет.

    – Готовы сказать, что Рахимов останется в «Рубине»?

    – Но это может сказать только он.

    – А вы как директор хотели бы?

    – Нас всех устраивает его работа. Очень хорошо отработал сезон.

    – Не можете договориться по личным условиям?

    – Как я сказал, есть нюансы.

    • 59-летний тренер в «Рубине» с апреля 2023 года.
    • Сейчас казанцы идут на 7-м месте в таблице РПЛ с 41 очком в 29 турах.
    • Контракт Рахимова с клубом истекает в июне.

    Новости по теме
    Слишкович прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином» 3
    «Спартак» показал, как игроки и болельщики попрощались с Джикией 1
    Обзор матча «Спартак» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1716129539
    ...мутняк)...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+