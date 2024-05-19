В «Рубине» прояснили будущее тренера Рахимова

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопросы о будущем Рашида Рахимова.

По его словам, клуб уже предложил главному тренеру продлить контракт по схеме «1+1».

– Всех волнует будущее Рахимова. Контракт заканчивается. Он сам говорит, что пока соглашение не переподписано. Прокомментируете?

– Ну, а вы же, наверное, все в курсе? Президент клуба ясно, четко ответил, что всe в порядке, идет рабочий процесс, мелкие нюансы дорабатываются, они договариваются.

– Правда, что ему был предложен контракт по схеме «1+1»?

– Да.

– Он его пока не подписал?

– Нет.

– Готовы сказать, что Рахимов останется в «Рубине»?

– Но это может сказать только он.

– А вы как директор хотели бы?

– Нас всех устраивает его работа. Очень хорошо отработал сезон.

– Не можете договориться по личным условиям?

– Как я сказал, есть нюансы.