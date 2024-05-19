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    Зарема спрогнозировала возвращение Джикии в «Спартак»

    Зарема Салихова считает, что сейчас Георгий Джикия временно прощается со «Спартаком».

    «Я думаю, Джикия еще вернется в «Спартак». Не при этом менеджменте и не при этом руководстве.

    Джикия – часть кровеносной системы клуба. Порядочный, самоотверженный, искренний и верный. Мне было очень грустно видеть его, покидающим поле», – сказала Зарема.

    • 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (8)
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    FCSpartakM
    1716126359
    я вообще не удивлюсь, что Спартак его вернет чуть ли не через пол года, вообще не вижу, кто его может забрать. Локо отказался, во все остальные он не пойдет из верха из приницпа, может Краснодар если включится, там Алонсо уходит
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    Алексей З
    1716126409
    Нет такой позиции на футбольном поле "хороший человек". Может и придёт ,только уже ни как игрок.
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    ivany4
    1716126681
    Обсуждать ересь, ни желания ни времени нет. Если и возвращались бывшие, то как тренеры или работники клуба.
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    momwig_
    1716129621
    Конечно вернётся. Лет в 40, самый сок же.
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    timon2401
    1716134768
    Так взяла бы его садовником к себе..
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