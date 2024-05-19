Зарема спрогнозировала возвращение Джикии в «Спартак»

Зарема Салихова считает, что сейчас Георгий Джикия временно прощается со «Спартаком».

«Я думаю, Джикия еще вернется в «Спартак». Не при этом менеджменте и не при этом руководстве.

Джикия – часть кровеносной системы клуба. Порядочный, самоотверженный, искренний и верный. Мне было очень грустно видеть его, покидающим поле», – сказала Зарема.