Зарема спрогнозировала возвращение Джикии в «Спартак»

Зарема Салихова считает, что сейчас Георгий Джикия временно прощается со «Спартаком».
«Я думаю, Джикия еще вернется в «Спартак». Не при этом менеджменте и не при этом руководстве.
Джикия – часть кровеносной системы клуба. Порядочный, самоотверженный, искренний и верный. Мне было очень грустно видеть его, покидающим поле», – сказала Зарема.
- 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.