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    • Слишкович прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»

    Слишкович прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»

    Исполняющий обязанности главного тренер «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча с «Рубином» и отдельно оценил игру Георгия Джикии.

    • Москвичи выиграли в 29-м туре РПЛ со счетом 3:1.
    • Команда гарантировала себе финиш в топ-5 лиги.
    • Джикия провел на поле 67 минут – это был его последний домашний матч за «Спартак».

    – Команда старалась выполнять план на игру. Смогли забить три мяча. Считаю, что заслужили победу. Показали больше, чем «Рубин».

    Не могу быть доволен концом игры, когда должны были лучше контролировать ход матча. Началось давление, и футболисты начали нервничать.

    Это психологический момент, над которым надо поработать. Идем дальше. У нас еще одна очень важная игра осталась.

    – Пока Джикия был на поле, команда не пропустила.

    – Мы знаем, что может Джикия. И как он может играть. Свою работу он сделал очень хорошо.

    А вопрос про Георгия… он знает, насколько я его ценю. Я считаю его настоящим капитаном. Но наступают моменты, когда надо начинать новую страницу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:40
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    Комментарии (3)
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    slavа0508
    1716130029
    Слишкович сейчас в такой же ситуации что и Георгий . в роли отвергнутых ...
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    oyabun
    1716132092
    И Слишковича тоже жаль. Человек показывает очень приличный результат, достойно работает, а его в отставку. Невольно возникает вопрос "за что?"
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