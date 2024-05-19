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    • Экс-президент «Спартака»: «Джикия в ближайшее время будет в приличной команде»

    Экс-президент «Спартака»: «Джикия в ближайшее время будет в приличной команде»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что клуб больше пострадает от ухода Георгия Джикии, чем футболист.

    «Я думаю, для Джикии этот исход гораздо лучше, чем для «Спартака». Даже сомнений нет, что в ближайшее время он будет в приличной команде.

    Я считаю, что года три спокойно Джикия поиграет в командах, которые ценят опыт, и которым нужны опытные игроки», – сказал Червиченко.

    • 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1716129117
    Червяк открыл рот и заговорил о ПРИЛИЧНОЙ команде , возможно Жору увидим в Ростове, та как у этого эксперта самые приличные только там.
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    ...уефан
    1716129459
    ...в приличной до неприличия команде, так, что даже неприлично о ней говорить...
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    momwig_
    1716129493
    Опять тот же приём. Перестаньте называть урода "бывший президент Спартака", ну или имя пишите хотя бы. Вскоре заметки с его высказываниями пропадут сами по себе, за отсутствием куликов. Червь страдает с тех пор, как ему не удалось угробить Спартак. И - да, ни он, ни его мнение н.а.х.е. р никому не нужны.
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    Spartak_forv@
    1716129513
    Червиченко,перед тем,как высказываться о делах Спартака,сперва читает Мостового,меняет слова местами и выдает текст
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1716131921
    Любая другая команда будет приличной по сравнению с хряками. Гыгыгы
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