Экс-президент «Спартака»: «Джикия в ближайшее время будет в приличной команде»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что клуб больше пострадает от ухода Георгия Джикии, чем футболист.

«Я думаю, для Джикии этот исход гораздо лучше, чем для «Спартака». Даже сомнений нет, что в ближайшее время он будет в приличной команде.

Я считаю, что года три спокойно Джикия поиграет в командах, которые ценят опыт, и которым нужны опытные игроки», – сказал Червиченко.