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«Бизнес Online»: Бердыев решил вернуться к тренерской деятельности

13 апреля 2020, 14:25
16

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев готов возобновить профессиональную деятельность, сообщает «Бизнес Online».

Согласно источнику, в последние полгода специалист несколько раз летал в Москву и Санкт-Петербург. Он намерен сформировать новый штаб, состоящий из молодых специалистов, и даже хотел поработать с клубной академией «Рубина», но получил отказ.

  • 67-летний Бердыев покинул команду из Татарстана в 2019 году.
  • До этого он тренировал «Ростов», с которым выигрывал серебро РПЛ в сезоне-2015/16.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (16)
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bset
1586778889
Мы уже соскучились по автобусу Бердыева. Снова переманит к себе свою банду игроков, бабок соберет и на пенсию.
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"supermax"
1586781275
самое смешно это источник "бизнес онлайн"...ахахах...этот тренер умеет вести бизнес))
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mihail200606
1586783834
В сборную возьмите его наконец то..
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Play
1586785715
Видимо деньги, наворованные в Ростове и Рубине заканчиваются.
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житель СПб
1586786590
Опять тут в основе негатив в комментах... А речь идет о человеке, дважды делавшим среднюю команду чемпионом страны (! почему-то об этом написать "забыли"), обыгрывавший Барселону в ее лучшие времена... Российскому футболу нужны тренеры такого уровня.
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MaxRnD
1586798225
Как бы тут народ не упражнялся в остроумии, но Бердыев давал результат как в чемпионате, так на международном уровне. Мало кто из тренеров постсоветского пространства рискнул бы взять "мёртвую" команду из стыков (или ФНЛ), так чтобы на следующий год вывести её в ЛЧ и уж точно никто не может похвастать собранием скальпов Аякса, Баварии, Барселоны, Тоттенхема, Челси, Интера, Атлетико и прочих Андерлехтов с Базелями калибром помльче. Все остальные негативные разговоры по сабжу - шелуха и зависть конкурентов !
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DOCTOR PENALTY
1586816369
Хорошая новость. Успехов Курбану Бекиевичу! Помимо всех достижений, ценю его как лучшего специалиста в России умеющего раскрывать молодых игроков.
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vladimir-7
1586842263
Бердыев летал в Москву и Санкт-Петербург, возможно вел переговоры по тренерской роботе в Локомотиве, спартаке, а может быть в Зените.
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zigbert
1586855591
Бердыев сумел доказать что он может создать боеспособный коллектив. Его работа в Рубине и Ростове показала что это тренер высокого уровня ,который добивается успеха не со звездными игроками взятыми из других клубов, а с теми игроками которые сами впоследствии раскрывают свой талант и становятся игроками высокого класса.
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