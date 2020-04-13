«Бизнес Online»: Бердыев решил вернуться к тренерской деятельности

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев готов возобновить профессиональную деятельность, сообщает «Бизнес Online».
Согласно источнику, в последние полгода специалист несколько раз летал в Москву и Санкт-Петербург. Он намерен сформировать новый штаб, состоящий из молодых специалистов, и даже хотел поработать с клубной академией «Рубина», но получил отказ.
- 67-летний Бердыев покинул команду из Татарстана в 2019 году.
- До этого он тренировал «Ростов», с которым выигрывал серебро РПЛ в сезоне-2015/16.
Источник: «Бизнес Online»