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    «Бизнес Online»: Бердыев решил вернуться к тренерской деятельности

    Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев готов возобновить профессиональную деятельность, сообщает «Бизнес Online».

    Согласно источнику, в последние полгода специалист несколько раз летал в Москву и Санкт-Петербург. Он намерен сформировать новый штаб, состоящий из молодых специалистов, и даже хотел поработать с клубной академией «Рубина», но получил отказ.

    • 67-летний Бердыев покинул команду из Татарстана в 2019 году.
    • До этого он тренировал «Ростов», с которым выигрывал серебро РПЛ в сезоне-2015/16.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14175

      bset 2 минуты назад

      Мы уже соскучились по автобусу Бердыева. Снова переманит к себе свою банду игроков, бабок соберет и на пенсию.

      0
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      Рейтинг: +2781

      Борат 21 минуту назад

      будет рубин из пердива вытаскивать и осваивать бюджет !
      гыгы

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