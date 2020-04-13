«Бизнес Online»: Бердыев решил вернуться к тренерской деятельности

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев готов возобновить профессиональную деятельность, сообщает «Бизнес Online».

Согласно источнику, в последние полгода специалист несколько раз летал в Москву и Санкт-Петербург. Он намерен сформировать новый штаб, состоящий из молодых специалистов, и даже хотел поработать с клубной академией «Рубина», но получил отказ.