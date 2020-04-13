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    «Реал» намерен приобрести Холанда в этом году, Мбаппе – в следующем

    Мадридский «Реал» обозначил приоритетные трансферные цели на ближайший год.

    Испанский клуб намерен подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в этом году и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2021-м. Норвежца «Реал» рассчитывает купить в этом межсезонье. Боссы мадридцев не довольны результатами сербского форварда Луки Йовича и хотят заменить его Холандом. Мбаппе испанцы рассчитывают приобрести будущим летом, поскольку понимают, что раньше «ПСЖ» его не отпустит.

    Ранее сообщалось, что летом «Реал» планирует усилить атаку не только Холандом, но и нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

    • Холанд перешел в «Боруссию» в январе и с тех пор отличился 12 голами и двумя результативными передачами в 11 играх. Его рыночная стоимость – 72 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 30 мячей и сделал 17 ассистов.
    • Transfermarkt оценивает француза в 180 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +318

      Proker 22 минуты назад

      Норвежец хорошо конечно,но у самого игрока есть ли желание интерес к клубу, есть ли у него желание защитить титулы этого клуба,или ради бабки,вот это главное)))

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      Рейтинг: +10

      pavlovsashabaar 52 минуты назад


      Хотите красивое и подкаченное тело как у спортсменов, теперь это можно сделать без усилий, сидя дома и всего 15 мнут в день да и стоит копейки.Реально крутая штука, всем советую попробовать, вот сами почитайте что к чему ------- http://xx.org.ua/preess

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      Рейтинг: +1544

      Dizayner 1 час назад

      ну, хотеть не вредно, вредно не хотеть))

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      Рейтинг: +1791

      giluxa1963 1 час назад

      Зидан рулит

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      Рейтинг: +9541

      DeStar 1 час назад

      слишком много слухов, я , конечно, понимаю, что холланд проявил себя великолепно, и реалу мы не помешал( вместо бензема уж надо кого-то искать) но для начала реалу нужно продать хотя бы 4 игрока атакИ, хамеса, мариано диаса, бэйла и например йовича, да и браим диас не нужен, лукас васкес редко используется, с приходом азара вини и родриго сразу закрылись оба фланга и первые замены, и такие игроки как васкес и асенсио останутся не удел, не говоря уже о диасах и йовиче пока бензема жив

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      Рейтинг: +1118

      FENIX-SL > DeStar 41 минуту назад

      ( вместо бензема уж надо кого-то искать)
      давно уж
      Йовичу надеюсь дадут поиграть наконец

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      Рейтинг: +13

      Artemka544 2 часа назад

      Зачем ну зачем!!!)))

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