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  • «Реал» намерен приобрести Холанда в этом году, Мбаппе – в следующем

«Реал» намерен приобрести Холанда в этом году, Мбаппе – в следующем

13 апреля 2020, 12:47
7

Мадридский «Реал» обозначил приоритетные трансферные цели на ближайший год.

Испанский клуб намерен подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в этом году и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2021-м. Норвежца «Реал» рассчитывает купить в этом межсезонье. Боссы мадридцев не довольны результатами сербского форварда Луки Йовича и хотят заменить его Холандом. Мбаппе испанцы рассчитывают приобрести будущим летом, поскольку понимают, что раньше «ПСЖ» его не отпустит.

Ранее сообщалось, что летом «Реал» планирует усилить атаку не только Холандом, но и нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

  • Холанд перешел в «Боруссию» в январе и с тех пор отличился 12 голами и двумя результативными передачами в 11 играх. Его рыночная стоимость – 72 миллиона евро.
  • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 30 мячей и сделал 17 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает француза в 180 миллионов евро.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Боруссия Д ПСЖ Кейн Гарри Йович Лука Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (7)
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Artemka544
1586771278
Зачем ну зачем!!!)))
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DeStar
1586771827
слишком много слухов, я , конечно, понимаю, что холланд проявил себя великолепно, и реалу мы не помешал( вместо бензема уж надо кого-то искать) но для начала реалу нужно продать хотя бы 4 игрока атакИ, хамеса, мариано диаса, бэйла и например йовича, да и браим диас не нужен, лукас васкес редко используется, с приходом азара вини и родриго сразу закрылись оба фланга и первые замены, и такие игроки как васкес и асенсио останутся не удел, не говоря уже о диасах и йовиче пока бензема жив
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giluxa1963
1586772005
Зидан рулит
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Dizayner
1586775049
ну, хотеть не вредно, вредно не хотеть))
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Proker
1586777642
Норвежец хорошо конечно,но у самого игрока есть ли желание интерес к клубу, есть ли у него желание защитить титулы этого клуба,или ради бабки,вот это главное)))
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моэм
1586799023
Холанд? ..как сказал Шарик , чтобы купить что - нибудь ненужное , надо сначала продать что - нибудь ненужное...хотя бы Бейла.
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