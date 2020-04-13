«Реал» намерен приобрести Холанда в этом году, Мбаппе – в следующем

Мадридский «Реал» обозначил приоритетные трансферные цели на ближайший год.

Испанский клуб намерен подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в этом году и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2021-м. Норвежца «Реал» рассчитывает купить в этом межсезонье. Боссы мадридцев не довольны результатами сербского форварда Луки Йовича и хотят заменить его Холандом. Мбаппе испанцы рассчитывают приобрести будущим летом, поскольку понимают, что раньше «ПСЖ» его не отпустит.

Ранее сообщалось, что летом «Реал» планирует усилить атаку не только Холандом, но и нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.