«Реал» намерен приобрести Холанда в этом году, Мбаппе – в следующем

Мадридский «Реал» обозначил приоритетные трансферные цели на ближайший год.
Испанский клуб намерен подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в этом году и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2021-м. Норвежца «Реал» рассчитывает купить в этом межсезонье. Боссы мадридцев не довольны результатами сербского форварда Луки Йовича и хотят заменить его Холандом. Мбаппе испанцы рассчитывают приобрести будущим летом, поскольку понимают, что раньше «ПСЖ» его не отпустит.
Ранее сообщалось, что летом «Реал» планирует усилить атаку не только Холандом, но и нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.
- Холанд перешел в «Боруссию» в январе и с тех пор отличился 12 голами и двумя результативными передачами в 11 играх. Его рыночная стоимость – 72 миллиона евро.
- В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 30 мячей и сделал 17 ассистов.
- Transfermarkt оценивает француза в 180 миллионов евро.
Источник: Marca