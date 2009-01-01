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    ФИФА может ввести третье трансферное окно из-за коронавируса

    ФИФА рассматривает возможность введения в этом году третьего трансферного окна в связи с изменениями календаря, вызванными пандемией коронавируса.

    «Мы видим сейчас, что кризис, с которым мы столкнулись, может вынудить ассоциацию открыть третье трансферное окно», – сказал директор FIFA Джеймс Китчинг.

    Ранее юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо сообщил, что из-за паузы в футбольном сезоне летнее трансферное не будет открыто 1 июля.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      pavlovsashabaar 53 минуты назад

      Карантин и самоизоляция как провести с пользой, многие задаются таким вопросом, для мозгов есть куча разных курсов, а от для тела.... Вы не поверите, но есть прибор что поможет накачать мышцы и убрать жир не выходя из дома. Я сам был в шоке, но попробовав один раз понял что это революция в мире спорта: теперь не нужно сидеть на диетах, жрать химию и ходить в спортзал!!! Реально крутая штука, вот сами почитайте -------- https://cuz.su/prees

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      Рейтинг: +477

      кто там 1 час назад

      Гинер вздохнул спокойно, а то боялся всех кого хотел не успеть купить в команду и Шакири уломать.

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