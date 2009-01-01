ФИФА может ввести третье трансферное окно из-за коронавируса

ФИФА рассматривает возможность введения в этом году третьего трансферного окна в связи с изменениями календаря, вызванными пандемией коронавируса.

«Мы видим сейчас, что кризис, с которым мы столкнулись, может вынудить ассоциацию открыть третье трансферное окно», – сказал директор FIFA Джеймс Китчинг.

Ранее юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо сообщил, что из-за паузы в футбольном сезоне летнее трансферное не будет открыто 1 июля.