ФИФА может ввести третье трансферное окно из-за коронавируса

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ФИФА рассматривает возможность введения в этом году третьего трансферного окна в связи с изменениями календаря, вызванными пандемией коронавируса.
«Мы видим сейчас, что кризис, с которым мы столкнулись, может вынудить ассоциацию открыть третье трансферное окно», – сказал директор FIFA Джеймс Китчинг.
Ранее юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо сообщил, что из-за паузы в футбольном сезоне летнее трансферное не будет открыто 1 июля.