Юридический директор ФИФА: «Трансферное окно не будет открыто 1 июля»

Юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо сообщил, что из-за паузе в футбольном сезоне, вызванной пандемией коронавируса, летнее трансферное не будет открыто 1 июля, как это происходило раньше.

«ФИФА не сможет продлевать контракты после 30 июня, но сроки трансферных окон уже не будут прежними, и игроки не смогут зарегистрироваться. 1 июля рынок не откроется. Если аренда истекает 30 июня, игрок теоретически должен вернуться в свой клуб, хотя окно регистрации будет закрыто», – сказал Сильверо.

Ранее ФИФА разрешила продлевать контракты, рассчитанные до 30 июня 2020 года, на срок, необходимый для завершения сезона-2019/20. Соглашения, которые должны были вступить в силу этим летом, начнут действовать с началом нового сезона.