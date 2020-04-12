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    Юридический директор ФИФА: «Трансферное окно не будет открыто 1 июля»

    Юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо сообщил, что из-за паузе в футбольном сезоне, вызванной пандемией коронавируса, летнее трансферное не будет открыто 1 июля, как это происходило раньше.

    «ФИФА не сможет продлевать контракты после 30 июня, но сроки трансферных окон уже не будут прежними, и игроки не смогут зарегистрироваться. 1 июля рынок не откроется. Если аренда истекает 30 июня, игрок теоретически должен вернуться в свой клуб, хотя окно регистрации будет закрыто», – сказал Сильверо.

    Ранее ФИФА разрешила продлевать контракты, рассчитанные до 30 июня 2020 года, на срок, необходимый для завершения сезона-2019/20. Соглашения, которые должны были вступить в силу этим летом, начнут действовать с началом нового сезона.

    • Футбольный сезон в Европе остановлен из-за пандемии COVID-19.
    • Во всем мире коронавирусом заразились 1,8 миллиона человек, из них умерли 112 тысяч.

    Источник: As

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