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Юридический директор ФИФА: «Трансферное окно не будет открыто 1 июля»

13 апреля 2020, 01:13

Юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо сообщил, что из-за паузе в футбольном сезоне, вызванной пандемией коронавируса, летнее трансферное не будет открыто 1 июля, как это происходило раньше.

«ФИФА не сможет продлевать контракты после 30 июня, но сроки трансферных окон уже не будут прежними, и игроки не смогут зарегистрироваться. 1 июля рынок не откроется. Если аренда истекает 30 июня, игрок теоретически должен вернуться в свой клуб, хотя окно регистрации будет закрыто», – сказал Сильверо.

Ранее ФИФА разрешила продлевать контракты, рассчитанные до 30 июня 2020 года, на срок, необходимый для завершения сезона-2019/20. Соглашения, которые должны были вступить в силу этим летом, начнут действовать с началом нового сезона.

  • Футбольный сезон в Европе остановлен из-за пандемии COVID-19.
  • Во всем мире коронавирусом заразились 1,8 миллиона человек, из них умерли 112 тысяч.

Источник: As
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