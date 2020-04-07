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    ФИФА разрешила изменить сроки трансферных окон

    ФИФА опубликовала заявление на официальном сайте, в котором рассказала об изменениях в регламенте мирового футбола, связанных с эпидемией коронавируса.

    Организация решила перенести сроки трансферных окон. Точные даты начала и завершения будут объявлены позже.

    ФИФА также разрешила продлевать контракты, рассчитанные до 30 июня 2020 года, на срок, необходимый для завершения сезона-2019/20. Соглашения, которые должны были вступить в силу этим летом, начнут действовать с началом нового сезона.

    • В мире коронавирус зарегистрирован у 1 362 936 человек. Умерших — 76373.
    • В России подтверждено 7497 случаев заражения коронавирусом. 58 человек умерло.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    07.04.2020 20:22
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