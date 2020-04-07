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ФИФА разрешила изменить сроки трансферных окон

7 апреля 2020, 20:22

ФИФА опубликовала заявление на официальном сайте, в котором рассказала об изменениях в регламенте мирового футбола, связанных с эпидемией коронавируса.

Организация решила перенести сроки трансферных окон. Точные даты начала и завершения будут объявлены позже.

ФИФА также разрешила продлевать контракты, рассчитанные до 30 июня 2020 года, на срок, необходимый для завершения сезона-2019/20. Соглашения, которые должны были вступить в силу этим летом, начнут действовать с началом нового сезона.

  • В мире коронавирус зарегистрирован у 1 362 936 человек. Умерших — 76373.
  • В России подтверждено 7497 случаев заражения коронавирусом. 58 человек умерло.

Источник: Официальный сайт ФИФА
Весь мир
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