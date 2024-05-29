Кавазашвили оценил возможный переход Латышонка в «Зенит»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что вратарь Евгений Латышонок затеряется в «Зените», в случае перехода в петербургский клуб из «Балтики».

– Приход Латышонка в «Зенит» – это хорошая идея или он недостаточно силен для петербуржцев?

– Я боюсь, что Латышонок пропадет в этой команде. Сразу его ставить не будут, а если он все-таки выйдет на поле и пропустит мяч, то его уберут и поставят вратаря, который давно играет. Латышонку нельзя находится на скамейке запасных. Ему надо играть в основном составе. Для него это будет большой прогресс.

«Зениту» необязательно иметь сильного вратаря. Им нужен спокойный и уравновешенный голкипер, который не ловит звезд с неба, но и не допускает ошибок. Там вся команда построена на трудовом подвиге. Они выходят на поле и два с половиной тайма бегают. Если в команде появиться футболист уровня Малкома или Халка, то, вероятно, «Зенит» вновь зацветет и будет неповторимым, каким был до минувшего сезона. У них слаженная и ответственная команда. Они за большие деньги играют и выручают друг друга.

– Неужели в следующем сезоне Кержаков вновь будет основным? Ему уже 37 лет.

– Потому что он не допускает глупых ошибок. Он правильно выбирает место в воротах и ловит мячи, которые идут к нему в руки. Если он отбивает в прыжке, то его благодарят, если он пропускает сложный мяч, то его никто не обвиняет. Он играет как спокойный и уравновешенный вратарь, о чем я говорил выше. Он играет в правильный вратарский футбол.

В таких командах как «Зенит» или в коллективах с сильной защитой вратари много не играют. Сзади они обеспечивают спокойствие и уверенную игру. Это очень важно, когда вратарь и защитники доверяют друг другу.

– А что вы можете сказать о Сафонове? Он является таким вратарем?

– Сафонов, когда играет в воротах, все умеет делать: и выходить на верховой мяч, и отбивать, и ловить… Но он научился этой дурацкой игре, разыгрывая мяч в своей штрафной со своими защитниками. Ему возвращают, он ошибается или выбивает чужому, после чего соперник забивает гол. Иногда бьет непонятно куда. У него нет этой простоты в игре. Из-за этого он может потерять очень много баллов в классной команде.