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    «Сочи» и Кокорин в течение недели обсудят возврат части выданной авансом зарплаты

    «Сочи» в течение недели обсудит с нападающим Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной игроку авансом.

    Переходя в «Сочи» на правах аренды, Кокорин получил зарплату сразу за весь срок действия соглашения, однако из-за пандемии коронавируса клуб был вынужден сократить зарплаты за апрель.

    «Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим», – рассказал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

    • «Сочи» договорился с игроками об урезании окладов на 50 процентов.
    • Кокорин в текущем сезоне РПЛ провел четыре матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +653

      Cleaner 2 часа назад

      Александр, не отдавай! Будут приставать - табуретом их!

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      Рейтинг: +967

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Никакого кэш-бэка Ротенбергу а 30 мая похлопать его дружески по щеке и покинуть Сочи

      0
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      Рейтинг: +1323

      Genz 3 часа назад

      Если Саша доиграет концовку за Сочи, то зачем возвращать деньги, остаток сезона будут играть каждые три дня, этот отрезок должен оплачиваться значительно дороже месяцев простоя, в конце-концов деньги в итоге выплачены и он отработает остаток матчей честно.

      0
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      Рейтинг: +1242

      житель СПб 3 часа назад

      Бедный Кокорин... Но еще более "бедный" Ротенберг! Да, можно договориться об уменьшении будущей зарплаты, но нельзя по российскому законодательству уменьшать выплаченную зарплату! (Исключение - счетная ошибка...). Так что вопрос сложный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3428

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Опять Санта-Барбара начнётся с участием Кокорина.
      Идиотизм сплошной !!!

      0
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      Рейтинг: +396

      New Life 3 часа назад

      Принадлежащая олигарху, искусственно созданная тень синита оказалась неспособной содержать Кокорина, которого правдами и неправдами туда запихнули у чесного народа на глазах.

      0
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      Рейтинг: +1997

      кошмарик 4 часа назад

      гы.. кокоша теперь вырос .. он стал кидалой на доверии..

      -1
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      Рейтинг: +1016

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      Для кокоши это будет большой трагедией.

      -1
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      Рейтинг: +14193

      bset 4 часа назад

      Предлагаю Кокорину возвращать деньги в Сочи с такой же скоростью, с которой Ротенберг премиальные выплатил за игру в Динамо

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