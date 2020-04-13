«Сочи» и Кокорин в течение недели обсудят возврат части выданной авансом зарплаты

«Сочи» в течение недели обсудит с нападающим Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной игроку авансом.

Переходя в «Сочи» на правах аренды, Кокорин получил зарплату сразу за весь срок действия соглашения, однако из-за пандемии коронавируса клуб был вынужден сократить зарплаты за апрель.

«Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим», – рассказал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.