«Сочи» и Кокорин в течение недели обсудят возврат части выданной авансом зарплаты

«Сочи» в течение недели обсудит с нападающим Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной игроку авансом.
Переходя в «Сочи» на правах аренды, Кокорин получил зарплату сразу за весь срок действия соглашения, однако из-за пандемии коронавируса клуб был вынужден сократить зарплаты за апрель.
«Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим», – рассказал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.
- «Сочи» договорился с игроками об урезании окладов на 50 процентов.
- Кокорин в текущем сезоне РПЛ провел четыре матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Источник: ТАСС