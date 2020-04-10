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    Зарплаты игроков «Сочи» за апрель будут снижены вдвое

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что с игроками команды достигнута договоренность о временном сокращении зарплат в связи с паузой в сезоне из-за пандемии коронавируса.

    «Мы договорились с игроками о снижении зарплат на 50 процентов. Футболисты знают, какая ситуация в мире, отнеслись к вопросу с пониманием. Пока речь идет об апрельской зарплате, дальше будем смотреть по развитию событий», – сказал Рубашко.

    • «Сочи» по итогам 22 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • РПЛ официально приостановлена до 31 мая.

    «СЭ»: игроки «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2020 15:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14131

      bset 14 часов назад

      Кокорин, респект. За Динамо премиальные получил, за Сочи за весь контракт зарплату получил и в Питер уехал. Таки нагнул Ротенберга.

      0
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      Рейтинг: +87

      Октавиус 15 часов назад

      А кое-кто попросил рассчитаться с ним сразу до конца сезона...Саня что-то знал)

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