Зарплаты игроков «Сочи» за апрель будут снижены вдвое

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что с игроками команды достигнута договоренность о временном сокращении зарплат в связи с паузой в сезоне из-за пандемии коронавируса.

«Мы договорились с игроками о снижении зарплат на 50 процентов. Футболисты знают, какая ситуация в мире, отнеслись к вопросу с пониманием. Пока речь идет об апрельской зарплате, дальше будем смотреть по развитию событий», – сказал Рубашко.

«Сочи» по итогам 22 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ официально приостановлена до 31 мая.

«СЭ»: игроки «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат