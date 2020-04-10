«СЭ»: игроки «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат

Руководство и футболисты «Локомотива» достигли договоренности о временном уменьшении зарплат.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», речь идет о снижении окладов на сумму порядка 40 процентов.
При этом игроки не имеют права разглашать эту информацию. Они подписали документы с соответствующими обязательствами.
- По данным «Известий», 15 топ-менеджеров «Локомотива» также выразили готовность урезать зарплату во время карантина.
- Команда по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Семин: «Футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся»
Источник: «Спорт-Экспресс»