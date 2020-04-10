«СЭ»: игроки «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат

Руководство и футболисты «Локомотива» достигли договоренности о временном уменьшении зарплат.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», речь идет о снижении окладов на сумму порядка 40 процентов.

При этом игроки не имеют права разглашать эту информацию. Они подписали документы с соответствующими обязательствами.

По данным «Известий», 15 топ-менеджеров «Локомотива» также выразили готовность урезать зарплату во время карантина.

Команда по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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