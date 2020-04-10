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    «СЭ»: игроки «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат

    Руководство и футболисты «Локомотива» достигли договоренности о временном уменьшении зарплат.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», речь идет о снижении окладов на сумму порядка 40 процентов.

    При этом игроки не имеют права разглашать эту информацию. Они подписали документы с соответствующими обязательствами.

    • По данным «Известий», 15 топ-менеджеров «Локомотива» также выразили готовность урезать зарплату во время карантина.
    • Команда по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    Семин: «Футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2020 13:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +84

      dim29 9 часов назад

      меня одного шокирует наличие огромного числа топ-менеджеров,топ крахоборы.

      0
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      Рейтинг: +3388

      Alekxei Z. 14 часов назад

      К этому придут все. Ну если сидишь дома и не выходишь на работу , конечно зп будет сокращена. Это понимают все , но есть проплаченные журналисты , которые из этого делают хайп..

      0
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      Рейтинг: +950

      Semushkin Roman Valerievi 15 часов назад

      Интересно,что то не слышно о депутатах,министрах о снижении зарплаты на40-50%,враг не сдается???

      1
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      Рейтинг: +10622

      vladimir-7 16 часов назад

      Просто всем игрокам клубов компенсируют снижение з/п премиаль-
      ными выплатами по отдельной ведомости.

      0
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