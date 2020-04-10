Семин: «Футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин продолжает отстаивать интересы футболистов, которые не хотят идти на понижение зарплаты.

«Дискуссия, которая сейчас происходит, даст значительно больше пользы с эпидемией в нашей стране! А футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся», – написал Юрий Семин.

Ранее Семин заявил»: «Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда – громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.

У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие – из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!»

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