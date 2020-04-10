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    Семин: «Футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин продолжает отстаивать интересы футболистов, которые не хотят идти на понижение зарплаты.

    «Дискуссия, которая сейчас происходит, даст значительно больше пользы с эпидемией в нашей стране! А футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся», – написал Юрий Семин.

    Ранее Семин заявил»: «Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда – громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.

    У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие – из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!»

    Журналист Карпов: игроки «Локомотива» отказались пойти на 40-процентное снижение зарплаты

    Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

    Источник: Инстаграм Юрия Семина

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    10.04.2020 11:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2819

      Борат 19 часов назад

      да и самому палычу скорей бы уже выезд в марбелью открыли - он уже соскучился по щёчкам тунца !
      гыгы

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