Погба – о травме: «Был перелом, кость увеличилась в размере, пришлось сделать операцию»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал подробности своих последних травм.

«С этой травмой нужно быть очень терпеливым. Не знаю, понимают ли люди, что произошло на самом деле. У меня травма ноги, которую я получил в матче с «Саутгемптоном» (31 августа 2019 года – примечание «Бомбардира»). Это случилось в начале сезона, я долго играл и тренировался с повреждением. Когда я прервался, выяснилось, что это перелом.

Мне наложили гипс, все прошло отлично. Но потом выяснилось, что кость увеличилась в размере, и, когда я сыграл с «Уотфордом» и «Ньюкаслом», то снова что-то почувствовал. Поэтому мне пришлось сделать операцию. Сейчас я ничего не чувствую, и надеюсь, что скоро вернусь», – сказал француз.