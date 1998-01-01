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    Погба – о травме: «Был перелом, кость увеличилась в размере, пришлось сделать операцию»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал подробности своих последних травм.

    «С этой травмой нужно быть очень терпеливым. Не знаю, понимают ли люди, что произошло на самом деле. У меня травма ноги, которую я получил в матче с «Саутгемптоном» (31 августа 2019 года – примечание «Бомбардира»). Это случилось в начале сезона, я долго играл и тренировался с повреждением. Когда я прервался, выяснилось, что это перелом.

    Мне наложили гипс, все прошло отлично. Но потом выяснилось, что кость увеличилась в размере, и, когда я сыграл с «Уотфордом» и «Ньюкаслом», то снова что-то почувствовал. Поэтому мне пришлось сделать операцию. Сейчас я ничего не чувствую, и надеюсь, что скоро вернусь», – сказал француз.

    • В текущем сезоне хавбек из-за регулярных травм провел всего восемь матчей и сделал два ассиста.
    • Контракт Погба с «МЮ» истекает в 2021 году.
    • Летом игрок может уйти в «Реал» и «Ювентус».

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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