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    Акинфеева готовы пригласить на роль в «Полицейском с Рублевки»

    Режиссер сериала «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов сказал, что готов пригласить голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева сыграть одну из ролей в сериале.

    «С удовольствием. Надо разобраться сначала с ситуацией, дождаться, когда можно будет продолжить снимать кино. Можно Акинфеева не только в «Полицейский с Рублевки» позвать. Если он захочет где-то еще сыграть, я его приглашу.

    Акинфеев имеет харизму лидера, может вести за собой. Сыграть он сможет отлично. Игорь – это то, что надо для кино», – считает Куликов.

    Сам голкипер ответил, что не против сняться в сериале.

    «Если смотреть на будущее – главное, чтобы эта болячка от нас отстала. Если что-то будет интересное, то, конечно, готов рассмотреть. Почему бы и нет», – сказал футболист.

    • РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая из-за коронавируса.
    • ЦСКА идет в турнирной таблице на 5-м месте, набрав 36 очков.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    12.04.2020 23:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16119

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Игорь всегда очень хмурый, подходит на роль злого полицейского.

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