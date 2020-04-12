Акинфеева готовы пригласить на роль в «Полицейском с Рублевки»

Режиссер сериала «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов сказал, что готов пригласить голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева сыграть одну из ролей в сериале.

«С удовольствием. Надо разобраться сначала с ситуацией, дождаться, когда можно будет продолжить снимать кино. Можно Акинфеева не только в «Полицейский с Рублевки» позвать. Если он захочет где-то еще сыграть, я его приглашу.

Акинфеев имеет харизму лидера, может вести за собой. Сыграть он сможет отлично. Игорь – это то, что надо для кино», – считает Куликов.

Сам голкипер ответил, что не против сняться в сериале.

«Если смотреть на будущее – главное, чтобы эта болячка от нас отстала. Если что-то будет интересное, то, конечно, готов рассмотреть. Почему бы и нет», – сказал футболист.