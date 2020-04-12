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  • Акинфеева готовы пригласить на роль в «Полицейском с Рублевки»

Акинфеева готовы пригласить на роль в «Полицейском с Рублевки»

12 апреля 2020, 23:18
4

Режиссер сериала «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов сказал, что готов пригласить голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева сыграть одну из ролей в сериале.

«С удовольствием. Надо разобраться сначала с ситуацией, дождаться, когда можно будет продолжить снимать кино. Можно Акинфеева не только в «Полицейский с Рублевки» позвать. Если он захочет где-то еще сыграть, я его приглашу.

Акинфеев имеет харизму лидера, может вести за собой. Сыграть он сможет отлично. Игорь – это то, что надо для кино», – считает Куликов.

Сам голкипер ответил, что не против сняться в сериале.

«Если смотреть на будущее – главное, чтобы эта болячка от нас отстала. Если что-то будет интересное, то, конечно, готов рассмотреть. Почему бы и нет», – сказал футболист.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая из-за коронавируса.
  • ЦСКА идет в турнирной таблице на 5-м месте, набрав 36 очков.

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1586727219
Игорь всегда очень хмурый, подходит на роль злого полицейского.
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paracetamol
1586766525
Ну, если материться, то он при деле будет.
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3a zenit
1586769890
унылое говно
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