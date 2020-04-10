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    «Интер» и «Рома» заинтересовались полузащитником «Атлетико» Томасом

    Полузащитник мадридского «Атлетико» Томас может летом переехать в Италию.

    По информации As, футболистом интересуются «Интер» и «Рома». Клубы прорабатывают варианты приобретения хавбека, отступные за которого составляют 50 миллионов евро. Также за игроком следят «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

    Между тем «Атлетико» хочет удержать Томаса и готовит для него новый контракт с суммой отступных в 100 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к ганцу со стороны «МЮ».

    • В чемпионате Испании 2019/20 Томас провел 24 матча, забив 2 мяча.
    • Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 40 миллионов евро.

    Источник: As

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