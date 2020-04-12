«Интер» и «Рома» заинтересовались полузащитником «Атлетико» Томасом

Полузащитник мадридского «Атлетико» Томас может летом переехать в Италию.

По информации As, футболистом интересуются «Интер» и «Рома». Клубы прорабатывают варианты приобретения хавбека, отступные за которого составляют 50 миллионов евро. Также за игроком следят «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Между тем «Атлетико» хочет удержать Томаса и готовит для него новый контракт с суммой отступных в 100 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к ганцу со стороны «МЮ».