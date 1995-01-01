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    «МЮ» интересуется Томасом. Ганец хочет перейти в английский клуб

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении центрального полузащитника «Атлетико» Томаса, сообщает 90min со ссылкой на Citi Newsroom.

    «МЮ» рассматривает ганца в качестве замены Андеру Эррере, который летом перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента.

    «Юнайтед» готов заплатить за 25-летнего футболиста сумму отступных в размере 50 миллионов евро. Сам игрок хочет присоединиться к манкунианцам.

    • В этом сезоне Томас провел за «Атлетико» 35 матчей, записав на свой счет три гола и пять результативных передач.
    • Контракт хавбека с мадридцами рассчитан до 2023 года.
    • Томас – воспитанник «Атлетико».

    Источник: 90min

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11969

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Не только блаженный Порошенко интересуется Томасом.

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