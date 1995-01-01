«МЮ» интересуется Томасом. Ганец хочет перейти в английский клуб

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении центрального полузащитника «Атлетико» Томаса, сообщает 90min со ссылкой на Citi Newsroom.

«МЮ» рассматривает ганца в качестве замены Андеру Эррере, который летом перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Юнайтед» готов заплатить за 25-летнего футболиста сумму отступных в размере 50 миллионов евро. Сам игрок хочет присоединиться к манкунианцам.