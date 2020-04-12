Игрок «Реала» Кубо: «Месси является ориентиром для меня. Великолепный игрок»

Полузащитник «Мальорки» Такефуса Кубо, принадлежащий мадридскому «Реалу», назвал коллегу, которого считает ориентиром. Таковым для японца является форвард «Барселоны» Лионель Месси.

«Будучи маленьким, я смотрел видео с Месси. Это великолепный игрок. Он является ориентиром для меня и других левоногих футболистов. Месси мастер в дриблинге и контроле мяча», – цитирует Кубо AS.