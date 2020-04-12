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    Игрок «Реала» Кубо: «Месси является ориентиром для меня. Великолепный игрок»

    Полузащитник «Мальорки» Такефуса Кубо, принадлежащий мадридскому «Реалу», назвал коллегу, которого считает ориентиром. Таковым для японца является форвард «Барселоны» Лионель Месси.

    «Будучи маленьким, я смотрел видео с Месси. Это великолепный игрок. Он является ориентиром для меня и других левоногих футболистов. Месси мастер в дриблинге и контроле мяча», – цитирует Кубо AS.

    • Кубо в 2011-2015 получал футбольное образование в кантере «Барселоны».
    • Японец на рынке стоит 15 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры Кубо забил три гола, сделал два результативных паса.

    Источник: AS

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