Игрок «Реала» Кубо: «Месси является ориентиром для меня. Великолепный игрок»

Полузащитник «Мальорки» Такефуса Кубо, принадлежащий мадридскому «Реалу», назвал коллегу, которого считает ориентиром. Таковым для японца является форвард «Барселоны» Лионель Месси.
«Будучи маленьким, я смотрел видео с Месси. Это великолепный игрок. Он является ориентиром для меня и других левоногих футболистов. Месси мастер в дриблинге и контроле мяча», – цитирует Кубо AS.
- Кубо в 2011-2015 получал футбольное образование в кантере «Барселоны».
- Японец на рынке стоит 15 миллионов евро.
- В сезоне Примеры Кубо забил три гола, сделал два результативных паса.
Источник: AS