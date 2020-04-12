Президент «Брешии» Челлино: «Я не позволю команде играть, даже если Серия А возобновится»

Президент «Брешии» Массимо Челлино против того, чтобы чемпионат Италии возобновляли в условиях пандемии. Функционер не выпустит команду на поле.
«Я не позволю «Брешии» играть, если чемпионат возобновится. Пусть снимают очки, я беру на себя ответственность. Пусть футбольные чиновники пройдут по Брешии и увидят, что здесь творится. Вылета в Серию В я не боюсь. Мы вернемся», – уверен Челлино.
- Серию А рассчитывают возобновить в мае.
- По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 108000 человек.
- В Серии А лидирует «Ювентус».
Источник: Giornale di Brescia