Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Президент «Брешии» Челлино: «Я не позволю команде играть, даже если Серия А возобновится»

    Президент «Брешии» Массимо Челлино против того, чтобы чемпионат Италии возобновляли в условиях пандемии. Функционер не выпустит команду на поле.

    «Я не позволю «Брешии» играть, если чемпионат возобновится. Пусть снимают очки, я беру на себя ответственность. Пусть футбольные чиновники пройдут по Брешии и увидят, что здесь творится. Вылета в Серию В я не боюсь. Мы вернемся», – уверен Челлино.

    • Серию А рассчитывают возобновить в мае.
    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 108000 человек.
    • В Серии А лидирует «Ювентус».

    Источник: Giornale di Brescia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:30
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3406

      Alekxei Z. 4 часа назад

      Играй - не играй , вы на последнем месте и по-любому Серия В ваша.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Все_тот_же_Юве 6 часов назад

      Понимает что если отменят чемп то это шанс остаться в серии А. Но прикрывается вирусом.)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76057
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru