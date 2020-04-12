Уткин: «Матч ЦСКА – «Торпедо» в 1994 году был совершенно точно договорным»

Видеоблогер Василий Уткин выразил точку зрения, что встреча чемпионата России 1994 года между ЦСКА и «Торпедо» (0:0) была договорной. Доказательств журналист не привел.

«1994 год – первый год программы «Футбольный клуб». Тогда играли ЦСКА и «Торпедо». Первыми руководил Александр Тарханов, вторыми – Валентин Иванов. Мы тогда ломали голову, как нам быть, потому что совершенно точно матч был договорным. Была ничья нулевая. Тогда за ничью давали два очка, их имело смысл расписывать. Футболисты мазали из феерических положений», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.