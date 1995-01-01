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    Уткин: «Матч ЦСКА – «Торпедо» в 1994 году был совершенно точно договорным»

    Видеоблогер Василий Уткин выразил точку зрения, что встреча чемпионата России 1994 года между ЦСКА и «Торпедо» (0:0) была договорной. Доказательств журналист не привел.

    «1994 год – первый год программы «Футбольный клуб». Тогда играли ЦСКА и «Торпедо». Первыми руководил Александр Тарханов, вторыми – Валентин Иванов. Мы тогда ломали голову, как нам быть, потому что совершенно точно матч был договорным. Была ничья нулевая. Тогда за ничью давали два очка, их имело смысл расписывать. Футболисты мазали из феерических положений», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

    • ЦСКА в том чемпионате занял десятое место, «Торпедо» – 11-е.
    • Чемпионом стал «Спартак».
    • Высшую лигу покинули «Динамо» Ст и «Лада».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +408

      фанат джигурды 1 час назад

      В 1999-м мы против 7Г играли в первенстве между параллельными классами. На последней минуте, при счёте 8:7 в нашу пользу, я отбил мяч, который уже пересёк линию ворот, но физрук проспал этот момент, и счёт не изменился.

      Что мне делать с этим воспоминанием...

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    • ...
      Рейтинг: +2782

      Борат 1 час назад

      Васек вспомнил времена когда его рыло без проблем помещалось в экран с небольшой диагональю ! Гыгы стыдно за этого свиного жирдяя ! Гыгы

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