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  • Уткин: «Матч ЦСКА – «Торпедо» в 1994 году был совершенно точно договорным»

Уткин: «Матч ЦСКА – «Торпедо» в 1994 году был совершенно точно договорным»

12 апреля 2020, 09:16
8

Видеоблогер Василий Уткин выразил точку зрения, что встреча чемпионата России 1994 года между ЦСКА и «Торпедо» (0:0) была договорной. Доказательств журналист не привел.

«1994 год – первый год программы «Футбольный клуб». Тогда играли ЦСКА и «Торпедо». Первыми руководил Александр Тарханов, вторыми – Валентин Иванов. Мы тогда ломали голову, как нам быть, потому что совершенно точно матч был договорным. Была ничья нулевая. Тогда за ничью давали два очка, их имело смысл расписывать. Футболисты мазали из феерических положений», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

  • ЦСКА в том чемпионате занял десятое место, «Торпедо» – 11-е.
  • Чемпионом стал «Спартак».
  • Высшую лигу покинули «Динамо» Ст и «Лада».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Торпедо ЦСКА Уткин Василий
Комментарии (8)
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фанат джигурды
1586674591
В 1999-м мы против 7Г играли в первенстве между параллельными классами. На последней минуте, при счёте 8:7 в нашу пользу, я отбил мяч, который уже пересёк линию ворот, но физрук проспал этот момент, и счёт не изменился. Что мне делать с этим воспоминанием...
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gor77
1586686910
М-дя.))))))) Тов. Уткину давно необходима профессиональная психиатрическая помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным. Просто тень способного бывшего спортивного комментатора. Здоровые люди не снимаются в песне "Человек говно".)))))) https://www.youtube.com/watch?v=5WJqEh7KvPU
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Черкизовский Кот
1586699883
За ничью давали два очка??? До 1995-го два очка давали за победу, а за ничью - одно, как и сейчас.
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Retiremen_VMF
1586700086
Если ты утверждаешь, где доказательства? Это вопрос и к Васе и к редакторам.
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Соарес
1586722296
Не удивлен
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