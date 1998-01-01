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    Теннисист Хачанов превзошел Роналду и Смолова в челлендже португальца по упражнению на пресс

    Российский профессиональный теннисист Карен Хачанов поучаствовал в интернет-челлендже, запущенном форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. Суть – сделать как можно больше повторений упражнения на пресс в положении лежа. Видео доступно ниже.

    Хачанов сделал 144 повторения – это на два больше, чем у Роналду. Игрок «Сельты» Федор Смолов, передавший вызов теннисисту, сделал 125 раз.

    • Хачанов – 15-я ракетка мира.
    • Ему 23 года – он моложе и Смолова, и Роналду.
    • Хачанов выиграл четыре турнира ATP в карьере.

    text

    Публикация от text (@karenkhachanov) 11 Апр 2020 в 7:07 PDT

    Источник: инстаграм Карена Хачанова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +448

      JI e x a 44 минуты назад

      Боже, что за цирк.... Эти дёргание они называют упражнениями на пресс?? Бред сивой кобылы. Только Клишина нормально делала это упражнение, почти 100 раз сделала. Если этих клоунов заставить нормально выполнять, они до сотки хрен кто дотянет

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