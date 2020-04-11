Теннисист Хачанов превзошел Роналду и Смолова в челлендже португальца по упражнению на пресс

Российский профессиональный теннисист Карен Хачанов поучаствовал в интернет-челлендже, запущенном форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. Суть – сделать как можно больше повторений упражнения на пресс в положении лежа. Видео доступно ниже.

Хачанов сделал 144 повторения – это на два больше, чем у Роналду. Игрок «Сельты» Федор Смолов, передавший вызов теннисисту, сделал 125 раз.

Хачанов – 15-я ракетка мира.

Ему 23 года – он моложе и Смолова, и Роналду.

Хачанов выиграл четыре турнира ATP в карьере.