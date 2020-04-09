Месси опроверг слухи о возможном переходе в «Интер» и внесении залога за Роналдиньо

Капитан «Барселоны» Лионель Месси назвал фейковыми последние новости, касающиеся его персоны.

В частности, аргентинец опроверг информацию о своем возможном переходе в «Интер», а также о том, что он внес 1,6 миллиона евро залога за находившегося в тюрьме экс-партнера по каталонской команде Роналдиньо.

«Фейк-ньюс. Несколько недель назад они писали то же самое о «Ньюэллс Олд Бойз», и это тоже было неправдой. Слава богу, что им никто не верит», – написал Месси в сторис инстаграма.