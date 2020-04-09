Быстров: «Предлагали меня, Денисова и Аршавина отдать в «Спартак» оптом, но Червиченко отказался»

Полузащитник Владимир Быстров заявил, что мог перейти из «Зенита» в «Спартак» раньше, чем в 2005 году.

– Правда ли, что в 2005 году вы могли уйти вместе с Аршавиным? Насколько я знаю, запрос от «Спартака» в «Зенит» был на вас обоих, однако по Аршавину петербургский клуб ответил категорическим отказом.

– Нет, тогда, в 2005-м, это не обсуждалось, возникла конкретная ситуация со мной. Уйти в «Спартак» мы могли намного раньше, за год или за два до этого.

– При Петржеле?

– Да. Предлагали меня, Денисова, Аршавина и, кажется, еще кого-то, отдать в «Спартак» оптом. Даже сумма какая-то смешная фигурировала. Но, насколько я знаю, тогдашний президент «Спартака», Червиченко, да?

– Да.

– Ну так вот, он отказался. Словом, это действительно было. А в 2005-м я уходил один. Возникла конкретная ситуация – мне сказали, что я не нужен. Вот и все.

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