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  • Быстров: «Предлагали меня, Денисова и Аршавина отдать в «Спартак» оптом, но Червиченко отказался»

Быстров: «Предлагали меня, Денисова и Аршавина отдать в «Спартак» оптом, но Червиченко отказался»

9 апреля 2020, 19:19
11

Полузащитник Владимир Быстров заявил, что мог перейти из «Зенита» в «Спартак» раньше, чем в 2005 году.

– Правда ли, что в 2005 году вы могли уйти вместе с Аршавиным? Насколько я знаю, запрос от «Спартака» в «Зенит» был на вас обоих, однако по Аршавину петербургский клуб ответил категорическим отказом.

– Нет, тогда, в 2005-м, это не обсуждалось, возникла конкретная ситуация со мной. Уйти в «Спартак» мы могли намного раньше, за год или за два до этого.

– При Петржеле?

– Да. Предлагали меня, Денисова, Аршавина и, кажется, еще кого-то, отдать в «Спартак» оптом. Даже сумма какая-то смешная фигурировала. Но, насколько я знаю, тогдашний президент «Спартака», Червиченко, да?

– Да.

– Ну так вот, он отказался. Словом, это действительно было. А в 2005-м я уходил один. Возникла конкретная ситуация – мне сказали, что я не нужен. Вот и все.

Быстров – о ситуации с Дзюбой в 2009 году: «Зачем ворошить прошлое? Это дела минувших дней»

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей Денисов Игорь Быстров Владимир
Комментарии (11)
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"supermax"
1586451889
скорее бы закончился весь этот кошмар с коронавирусом...без футбола все заскучали...писать не о чем
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vka1970
1586452483
То, что Червиченко недалёкий вредитель, давно уже понятно.Не зря его с чемоданом, вокзал, Ростовом домой фанаты отправляли.
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Hektor 84
1586460666
Зато этот ******* жирная припер в спартак **** и сербов не понятных. Та и вообще не пойми кого. Съел Романцева, ситуация с допингом, не понятная трансферная политика и выбор тренеров, та и вообще клуб развалил. А теперь сидит в эфире на спартак говно накидывает. Чучело не понятное. Ошибку совершил Романцев когда продал контрольный пакет акций этому недоразумению. О чем наверно не раз пожалел.
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СССР 1985
1586483684
Экс президент «Спартака» – о срывах трансферов воспитанников «Зенита». Золотой состав «Зенита». Не уверен, что после у них был состав сильнее. 36-летний бывший вингер «Зенита», «Спартака», «Анжи», «Краснодара Владимир Быстров в интервью Bobscoccer рассказал о срыве своего перехода в московский клуб. А также о возможности ухода в «Спартак» Андрея Аршавина и Игоря Денисова «за год или за два» до сделки в 2005-м. Корреспондент издания попросил Андрея Червиченко вспомнить о тех событиях и рассказать о тех игроках «Зенита», которыми интересовался «Спартак» в годы его правления. – Не уверен, что была «смешная сумма», – начал Червиченко. Да, их предлагали троих. Была встреча с Аршавиным, и я много раз рассказывал о ней. Они не нашли с Олегом Иванычем точек соприкосновения и взаимопонимания. И когда оно не находится с самого начала, то и не стоит продолжать. Они – два сложных человека, и строить их взаимоотношения за собственные деньги мне не хотелось. И, если я не ошибаюсь, разговоры о переходах Аршавина, Быстрова и Денисова, шли в момент смены владельцев «Зенита». Когда мы вели переговоры, пришла новая команда и сказала – «нет, никого не отдаем». Но суммы за них действительно были не самые большие, так как заканчивались контракты. «Зенит» переподписал всех, и тема закрылась. – Жалели, что не заполучили Аршавина, Денисова? Быстрова на год раньше? Ведь у него заканчивался контракт и сумма была бы меньшей, чем вы заплатили. – Да. Но я уже плохо помню нюансы этих разговоров, столько лет прошло. Поверьте, у меня кроме «Спартака» и футбола, очень насыщенная жизнь, чтобы я спустя 16-17 лет помнил такие тонкости. С другой стороны, может и хорошо, что они не перешли. – ? – «Спартак» стал бы выигрывать и получилось бы, что вся грязь, которая на меня лилась, оказалась вроде как справедливой. А так они не пришли – и «Спартак» за 16 лет еле-еле до чемпионства дотянулся. – Да, мне страшно представить реакцию, если все трое перешли бы в «Спартак». От перехода Быстрова полыхало в Петербурге, а я думал, что новость о трансфере в «Спартак» – ложь. – Я и говорю об этом. И мне бы досталось. Переходы осуществил бы я, но мне стали бы рассказывать сказки о том, что без меня «Спартак» блистает. – Да и Аршавин и Денисов не испортили репутации. Денисов, правда, подпортил позже. – Они все были сложные ребята – и Денисов, и Аршавин. Все тогда началось с Аршавина. Он сказал тогда Романцеву – я буду играть в нападении. Если кратко изложить их беседу, то это звучало так: – Ты будешь играть, там, где я скажу, – Нет, либо в нападении, либо никак. И каждый стоял на своем. И переход стал невозможен. Все-таки Аршавин в этой сделке стал ключевой фигурой. Это не значит, что Денисов и Быстров были намного хуже, просто нам именно не хватало такого футболиста, как Аршавин. Моторчика. – Меня удивляет, что в «Зените», судя по всему, были готовы отпустить Аршавина. – Тогда в «Зенит» стали приходить новые структуры, и все было на перепутье. Обычно, когда идет смена, тогда и происходят перетасовки. Если помните, когда я уходил, то тоже забрал некоторых игроков из «Спартака». Такая была договоренность. – Рассматривали возможность трансфера Александра Кержакова? – Да. Мы приезжали на базу сборной, и Романцев сказал: «Было бы неплохо». Но к тому моменту у нас был Сычев, который пока не начал чудить. Поэтому вопрос с Кержаковым отошел на второй план. – Кого еще хотели взять из «Зенита»? – Каких-то молодых ребят рассматривали, да. Но фамилий уже не помню. Но эти трое настолько были звездными и предлагались в одном «пакете». Очень заманчиво. Заманчиво и «Зенит» ослабить и себя здорово усилить. – Но если говорить об успехах российского футбола, то наверняка «Зенит» бы не выиграл Кубок УЕФА, купи вы Аршавина и Денисова в «пакете». – У «Зенита» – нет, но может, у «Спартака» бы был! (смеется) Эти трое, конечно, были очень хороши. И Кержаков тоже. Они блистали. Особенно, когда Хиддинк научил Денисова смотреть на поле, а не себе под ноги и раскрыл его до конца. Золотой состав «Зенита». Не уверен, что после у них был состав сильнее.
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Диктор
1586493229
Это червяк погубил Спартак. Фу жирная погонь.
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alp
1586506621
свиновова еще тот источник. хотелось бы услышать мнение червиченко
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