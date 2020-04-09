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  • Быстров – о ситуации с Дзюбой в 2009 году: «Зачем ворошить прошлое? Это дела минувших дней»

Быстров – о ситуации с Дзюбой в 2009 году: «Зачем ворошить прошлое? Это дела минувших дней»

9 апреля 2020, 16:54
19

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров отказался отвечать на вопрос о том, что произошло между ним и Артемом Дзюбой на сборе в Австрии летом 2009 года.

  • Оба футболиста тогда выступали за «Спартак».
  • Сообщалось, что у Быстрова пропали 23 тысячи рублей в раздевалке. Позже они были найдены у Дзюбы.

— Скажите, мы когда-нибудь узнаем правду о том, что произошло между вами и Артемом Дзюбой на сборе в Австрии летом 2009 года?

— А зачем ворошить прошлое? Это дела давно минувших дней, у всех семьи, поэтому вспоминать о том, что было десять лет назад, не имеет никакого смысла. Просто не считаю это нужным. У каждого будет своя правда.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир Дзюба Артем
Комментарии (19)
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valkam72
1586441506
Позорище дзюпке. И зеньке заодно.
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valkam72
1586442454
Вот педики бомжатские. Все мои комменты минусуют. Кто минуснет этот коммент - тот явный пед.
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valkam72
1586442929
Или это Керж из питера приехал отомстить Быстрову. Спер деньги, но как всегда промазал и закинул их в карман дзюпке. ББББ епт.
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житель СПб
1586447165
Давайте вместе посмеемся? Совсем недавно по инициативе одного из наших коллег по сайту я внимательно разобрался в открытых публикациях того времени по этому делу. (Раньше не слышал). Читаю сейчас комменты - и хохотать хочется! Что сейчас пишут? 23 т.р.; 3000 долларов, в раздевалке (посмотрите ниже); и много других версий... А что было раньше в описании событий (Я там не был!)? Якобы, они вдвоем жили в одном номере на сборах; в куртке Володи (не понятно - спортивной, или верхней), просто в кармане лежало 15 тысяч рублей, которые пропали и когда Быстров это заметил, он их нашел у Дзюбы - как я понял, тоже в кармане текущей одежды. После этого якобы Быстров об этом сказал тренеру Карпину, а Карпин выгнал Дзюбу из команды. Дзюба про Быстрова ничего плохого не говорит, говорит, что все это было подстроено Карпиным. Ненавидит его за это. Теперь разбираемся. Зарплата у Дзюбы - 1 млн. рублей в месяц; он молодой игрок, который старается не совершать каких-то опрометчивых поступков, чтобы закрепиться в команде. На этом фоне 15 т.р. - ? Только если клиптомания... (Даже если так - это болезнь, а не поступок подлости...) На сборах в Австрии рубли не нужны вообще - Вообще! Они в верхней одежде, тем более в спортивной куртке - по определению быть не могут - это мне понятно. Если их украсть - смысла оставлять у себя в кармане нет никакого. Обратите внимание: Быстров сейчас говорит "у каждого своя правда" - ?! Какая "своя правда"? Если бы у меня украли деньги и я знал кто - разве я бы так сказал? Никогда! Резюме: 1) не зная деталей - обсуждать НАМ не надо. С Уткина брать пример не надо. 2) дело явно тёмное, неоднозначное.
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BarStep
1586449238
Рубли в Австрии??? Да ещё аж 15 тыс., на кофе что ли?.. Обалдеть с этого Вовы - ни ума ни фантазии..
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IVANRUS777
1586452325
Конечно, зачем сейчас, когда зенит-газ-матчтв гре́банный холдинг платит хорошие денежки, то как здесь можно вспомнить про вороватую крысу любимую дядюшки Миллера.
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vka1970
1586452724
Заголосили питерские шавки. Не доходит до некоторых, что разница в зарплатах тогда и сейчас была чисто колоссальная.
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Hektor 84
1586457369
Шлюба золотая ручка
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zigbert
1586457480
Вообще Дзюба сам должен признаться во всем если он это сделал. А если нет то наказать за ложь распространителя этой информации. Прошло уже много времени и эти слухи так и будут вертеться. А Дзюба молчит и не хочет снять с себя подозрения.
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морозз
1586466060
Оба не очень хорошо выглядят на фоне этого скандального случая, тайны мадридского двора! Один украл по дурости а другой по той же дурости об этом рассказал! И вот теперь ещё и многозначительность в словах и ясно поданная всем мысль что так и было! Два дебила это сила!
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