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    Быстров – о ситуации с Дзюбой в 2009 году: «Зачем ворошить прошлое? Это дела минувших дней»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров отказался отвечать на вопрос о том, что произошло между ним и Артемом Дзюбой на сборе в Австрии летом 2009 года.

    • Оба футболиста тогда выступали за «Спартак».
    • Сообщалось, что у Быстрова пропали 23 тысячи рублей в раздевалке. Позже они были найдены у Дзюбы.

    — Скажите, мы когда-нибудь узнаем правду о том, что произошло между вами и Артемом Дзюбой на сборе в Австрии летом 2009 года?

    — А зачем ворошить прошлое? Это дела давно минувших дней, у всех семьи, поэтому вспоминать о том, что было десять лет назад, не имеет никакого смысла. Просто не считаю это нужным. У каждого будет своя правда.

    Источник: Bobsoccer

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    09.04.2020 16:54
    Комментарии25
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      Рейтинг: +2792

      морозз 11 часов назад

      Оба не очень хорошо выглядят на фоне этого скандального случая, тайны мадридского двора! Один украл по дурости а другой по той же дурости об этом рассказал! И вот теперь ещё и многозначительность в словах и ясно поданная всем мысль что так и было! Два дебила это сила!

      1
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      Рейтинг: +3365

      Alekxei Z. 13 часов назад

      Господа, нами манипулируют . Вброс довольно старой истории , переругаемся , пошлём друг друга куда Макар овец не гнал, а ради чего ???
      С тех давних пор репутация Дзюбы очень подмочена.
      Нац-героем его государственные СМИ сделали , а доверия и уважения они ему не добавили ( скорее обратный эффект ).
      Дзюба и Быстров получают ЗП в Газпроме и наверно им просто запрещено комментировать данное происшествие.
      Из за двух говнюков ругаться, вам это надо ????

      2
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      Рейтинг: +76006

      zigbert 13 часов назад

      Вообще Дзюба сам должен признаться во всем если он это сделал. А если нет то наказать за ложь распространителя этой информации. Прошло уже много времени и эти слухи так и будут вертеться. А Дзюба молчит и не хочет снять с себя подозрения.

      4
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      Рейтинг: +2072

      Hektor 84 13 часов назад

      Шлюба золотая ручка

      3
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      Рейтинг: +12645

      vka1970 15 часов назад

      Заголосили питерские шавки.
      Не доходит до некоторых, что разница в зарплатах тогда и сейчас была чисто колоссальная.

      5
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      Рейтинг: +1706

      KPCCSPB > vka1970 12 часов назад

      Сриптаковские очень гнилые, что поделать

      3
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      Рейтинг: +19463

      пьяныйхоровод 15 часов назад

      Свинёнок начал въезжать , что василиса уткина его кинула . Когда пришло отвечать "за базар" уткохряк его динамит и поросёныш начинает врубать по-тихоньку "заднюю" .

      3
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      Рейтинг: +1076

      IVANRUS777 15 часов назад

      Конечно, зачем сейчас, когда зенит-газ-матчтв гре́банный холдинг платит хорошие денежки, то как здесь можно вспомнить про вороватую крысу любимую дядюшки Миллера.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1706

      KPCCSPB > IVANRUS777 11 часов назад

      А только в сриптаке вечный балаган, потому что команда второсортная)

      6
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      Рейтинг: +3479

      BarStep 16 часов назад

      Рубли в Австрии??? Да ещё аж 15 тыс., на кофе что ли?.. Обалдеть с этого Вовы - ни ума ни фантазии..

      4
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      Рейтинг: +1164

      житель СПб 16 часов назад

      Давайте вместе посмеемся? Совсем недавно по инициативе одного из наших коллег по сайту я внимательно разобрался в открытых публикациях того времени по этому делу. (Раньше не слышал).
      Читаю сейчас комменты - и хохотать хочется! Что сейчас пишут? 23 т.р.; 3000 долларов, в раздевалке (посмотрите ниже); и много других версий...
      А что было раньше в описании событий (Я там не был!)?
      Якобы, они вдвоем жили в одном номере на сборах; в куртке Володи (не понятно - спортивной, или верхней), просто в кармане лежало 15 тысяч рублей, которые пропали и когда Быстров это заметил, он их нашел у Дзюбы - как я понял, тоже в кармане текущей одежды.
      После этого якобы Быстров об этом сказал тренеру Карпину, а Карпин выгнал Дзюбу из команды.
      Дзюба про Быстрова ничего плохого не говорит, говорит, что все это было подстроено Карпиным. Ненавидит его за это.
      Теперь разбираемся.
      Зарплата у Дзюбы - 1 млн. рублей в месяц; он молодой игрок, который старается не совершать каких-то опрометчивых поступков, чтобы закрепиться в команде. На этом фоне 15 т.р. - ? Только если клиптомания... (Даже если так - это болезнь, а не поступок подлости...)
      На сборах в Австрии рубли не нужны вообще - Вообще! Они в верхней одежде, тем более в спортивной куртке - по определению быть не могут - это мне понятно.
      Если их украсть - смысла оставлять у себя в кармане нет никакого.
      Обратите внимание: Быстров сейчас говорит "у каждого своя правда" - ?! Какая "своя правда"? Если бы у меня украли деньги и я знал кто - разве я бы так сказал? Никогда!
      Резюме: 1) не зная деталей - обсуждать НАМ не надо. С Уткина брать пример не надо. 2) дело явно тёмное, неоднозначное.

      10
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      Рейтинг: +420

      alll-1 > житель СПб 15 часов назад

      ты не только в одном источнике смотри
      там были еще участники (Баженов и кеп Йиранек )
      и почему то после этого инцидента игрочишку отправили в томь

      5
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      Рейтинг: +1164

      житель СПб > alll-1 12 часов назад

      Это лишний раз говорит о темной стороне истории

      4
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      Рейтинг: +111

      СССР 1985 > житель СПб 11 часов назад

      Что там было мы не знаем - это факт. А Быстрый кстати, ничего плохого о Дзюбе не говорил и не говорит. Но и врать бы не стал, для чего и зачем ему это нужно было. Но Дзюба ведь так и не опроверг ничего по сию пору. А то что СМИ любит из мухи делать слона, это ясно и давно понятно. Они из всего сенсацию сделают, даже из "улыбки" Быстрого во время матча Зенита в 2005 году.

      3
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      Рейтинг: +174

      valkam72 17 часов назад

      Или это Керж из питера приехал отомстить Быстрову. Спер деньги, но как всегда промазал и закинул их в карман дзюпке. ББББ епт.

      3
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      Рейтинг: +1164

      житель СПб > valkam72 16 часов назад

      Прелесть! "Кержакнул"!

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