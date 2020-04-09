Быстров – о ситуации с Дзюбой в 2009 году: «Зачем ворошить прошлое? Это дела минувших дней»

Оба не очень хорошо выглядят на фоне этого скандального случая, тайны мадридского двора! Один украл по дурости а другой по той же дурости об этом рассказал! И вот теперь ещё и многозначительность в словах и ясно поданная всем мысль что так и было! Два дебила это сила!
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров отказался отвечать на вопрос о том, что произошло между ним и Артемом Дзюбой на сборе в Австрии летом 2009 года.
- Оба футболиста тогда выступали за «Спартак».
- Сообщалось, что у Быстрова пропали 23 тысячи рублей в раздевалке. Позже они были найдены у Дзюбы.
— Скажите, мы когда-нибудь узнаем правду о том, что произошло между вами и Артемом Дзюбой на сборе в Австрии летом 2009 года?
— А зачем ворошить прошлое? Это дела давно минувших дней, у всех семьи, поэтому вспоминать о том, что было десять лет назад, не имеет никакого смысла. Просто не считаю это нужным. У каждого будет своя правда.