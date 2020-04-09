IFAB сообщил об изменениях правила игры рукой, офсайда и работы VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) сообщил об изменениях в правилах.
Теперь, ссли мяч случайно попал в руку атакующему игроку, то нарушение фиксируется только в том случае, если это произошло непосредственно перед голом или голевым моментом.
Изменение правила определения офсайда: если игрок защищающейся команды специально сыграл рукой, а мяч оказался у соперника, офсайд у атакующего зафиксирован не будет.
По VAR. Главный судья может использовать советы видеоассистентов, но окончательное решение принимает всегда сам.
- IFAB занимается регулированием футбольных правил.
- Организация основана в 1882 году.
- Штаб-квартира находится в швейцарском Цюрихе.
Источник: Сайт IFAB