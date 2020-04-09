IFAB сообщил об изменениях правила игры рукой, офсайда и работы VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) сообщил об изменениях в правилах.

Теперь, ссли мяч случайно попал в руку атакующему игроку, то нарушение фиксируется только в том случае, если это произошло непосредственно перед голом или голевым моментом.

Изменение правила определения офсайда: если игрок защищающейся команды специально сыграл рукой, а мяч оказался у соперника, офсайд у атакующего зафиксирован не будет.

По VAR. Главный судья может использовать советы видеоассистентов, но окончательное решение принимает всегда сам.