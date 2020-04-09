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    IFAB сообщил об изменениях правила игры рукой, офсайда и работы VAR

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) сообщил об изменениях в правилах.

    Теперь, ссли мяч случайно попал в руку атакующему игроку, то нарушение фиксируется только в том случае, если это произошло непосредственно перед голом или голевым моментом.

    Изменение правила определения офсайда: если игрок защищающейся команды специально сыграл рукой, а мяч оказался у соперника, офсайд у атакующего зафиксирован не будет.

    По VAR. Главный судья может использовать советы видеоассистентов, но окончательное решение принимает всегда сам.

    • IFAB занимается регулированием футбольных правил.
    • Организация основана в 1882 году.
    • Штаб-квартира находится в швейцарском Цюрихе.

    Источник: Сайт IFAB

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    09.04.2020 12:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 9 апреля 2020, 18:03

      У нас все законы принимаются для возможности свободного трактования в любую сторону. И ведь не поспоришь же. Двойные стандарты правят миром.

      0
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      Рейтинг: +3736

      Ziklop 9 апреля 2020, 16:36

      Зря всё на главного, можно было многие решения скинуть на ВАР, а эта х.рня просмотрами будет продолжаться долго.

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      Рейтинг: +575

      AleSan4es 9 апреля 2020, 00:10

      Бред это будет

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > AleSan4es 9 апреля 2020, 00:26

      посмотрим. пока что я наблюдаю обратный бред, когда футболист играет плечом, а судьи перестраховываются и свистят игру рукой.

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      Рейтинг: +575

      AleSan4es > Cules2013 9 апреля 2020, 06:48

      Они сейчас немогут сразу разобратся при оффсайде, повтор смотрят по 10 минут, сантиметры не могут увидеть, как они будут потом на плече эти см искать? Те же оффсайды сколько будет споров, если у него рука при движении будет впереди немного, так же споры будут про умышленное касание руки в штрафной.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > AleSan4es 9 апреля 2020, 14:42

      Здесь нет идеального решения. Будет либо ошибка первого рода, либо второго. Эта дилемма неразрешима.

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      Рейтинг: +575

      AleSan4es > Алексей З 10 апреля 2020, 09:40

      Ну как бы в апл такого нет, такое только в рпл)

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