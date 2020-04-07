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    Рабинер: «Недоговоренность по сокращению зарплат в «Локо» может стать последней каплей для совета директоров РЖД по Кикнадзе»

    Журналист Игорь Рабинер поделился подробностями конфликта между футболистами «Локомотива» и генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

    • Кикнадзе предложил игрокам урезать оклады на 40 процентов до конца мая, но получил отказ.
    • Вратарь Гилерме выступил от команды, сообщив, что Кикнадзе мало общается с футболистами и приходит к ним только с плохими новостями.

    «Пробил по своим каналам информацию Ивана Карпова о ситуации в «Локомотиве» по поводу урезания зарплат – она абсолютно верна.

    Может, в конце концов стороны и договорятся, тем более что для футболистов в данном случае на первом месте стоят не деньги. Но для этого с ними нужно по-другому разговаривать, чем это делает Василий Кикнадзе.

    Насколько мне известно, игроки (а возможно, и их семьи) были удивлены и недовольны, что их обязывают собраться вместе большой толпой посреди режима самоизоляции. Это как бы и не очень законно по нынешним временам. Но явка была обязательной, и пришлось приезжать – не было вроде как только Хеведеса и Чорлуки, уехавших карантинить по домам.

    Второе – на собрание не позвали никого из тренерского штаба. Ладно бы еще только Юрия Семина – это могли бы формально объяснить тем, что он в группе риска. Но никого – ни Пашинина, ни Батуренко, ни Лоськова и т. д. Это тоже людей удивило, поскольку тренеры – тоже члены коллектива, с командой они в одной лодке, и их мнение в режиме общего собрания команде тоже хотелось услышать. Но Кикнадзе решил отсечь одних от других, что возымело только обратный эффект.

    Если стороны так и не договорятся, думаю, это может стать последней каплей для совета директоров РЖД по Кикнадзе. Деньги сейчас считают все, и на фоне того, что с игроками уже договорились «Спартак», «Динамо», «Зенит», недоговороспособность своего топ-менеджера будет расценена в ж/д верхах однозначно.

    А всякого рода литературные отсылы Анатолия Мещерякова в ответ на конкретные вопросы каждый раз дико похожи один на другой. Можно быть уверенным, что, дозвонившись до него, вы получите что-то вроде «Не читайте до обеда советских газет» или «Кто написал – того и спрашивайте». Хотя в большинстве случаев выплывающая из клуба информация подтверждается», – написал Рабинер в телеграме.

    «СЭ»: «Игроки «Локо» недовольны формой предложения о снижении зарплат

    Мещеряков – о конфликте Кикнадзе и игроков «Локомотива»: «Кто-то хочет раскачать ситуацию. Люди сидят на диване и что-то пишут»

    Источник: Телеграм-канал Игоря Рабинера

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    07.04.2020 20:50
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 8 апреля, 10:02

      Интересно наблюдать.
      Ну Кикнадзе явно не отсебятину порит, наверно посыл сверху.
      А Великие игроки Локо знают во что обходится коронавирус для РЖД ?
      Сами то они только прожирают и дохода от них как от козла молока.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Mister_Tomsk 8 апреля, 05:16

      Воооот а теперь я скажу так, что игроки за Палыча пошли, и начинают таким образом грузина топить! Вооот что значит сила команды, против крыс штабных

      3
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    • ...
      Рейтинг: +338

      моэм 8 апреля, 01:16

      А я то думал что хуже бабы - машиниста ничего не придумаешь...ан нет...и это Кикнадзе...получается есть грузины хуже баб.

      0
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      Рейтинг: +8911

      parevg 8 апреля, 00:43

      Надо снять грызуна, пока он не натворил дел как смородина...
      И поставить на его место, кого-то из бывших футболистов.

      1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 7 апреля, 22:45

      Автор статьи по делу сказал всё

      1
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 7 апреля, 22:22

      Грузин сам себя топит. Походу совету директоров дошло кто в паровозе зайцем едет. Думаю игроков устраивает Семин и его тренерский штаб. И никто не хочет что то менять. Из этого следует сговор игроков против грузина.

      4
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      Рейтинг: +1476

      Mister_Tomsk > Hektor 84 8 апреля, 05:17

      Согласен! Это по любому для этого и сделано! И я рад, что команда полностью За нашего уважаемого Деда!

      1
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      Рейтинг: +2564

      Черкизовский Кот 7 апреля, 21:52

      Оставить ЮрПалыча и выгнать Кикнадзе. Это же так понятно!

      3
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      ...
      Рейтинг: +2542

      Томик > Черкизовский Кот 7 апреля, 21:59

      Это просто логично.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2799

      Борат 7 апреля, 21:35

      Лучше бы эта рыла рассказал нам как кирьяков ему фонарь поставил ! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 > Борат 7 апреля, 22:17

      Шалимов поставил

      0
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      Рейтинг: +2799

      Борат > Hektor 84 7 апреля, 23:55

      шалимов может тебе и вставил, а фонарь рыле нарисовал кирьяков ! гыгы

      -1
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      Рейтинг: +8911

      parevg > Борат 8 апреля, 00:38

      Когда тебя вирусом китайским накроет??? Достал уже, сиди на ветке зенита, и не воняй на всю страну

      1
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      Рейтинг: +5748

      Сильвербой 7 апреля, 21:28

      Разберутся наверное без нас, но похоже по окончании сезона в Локо грядут перемены, опять!

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