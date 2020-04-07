Рабинер: «Недоговоренность по сокращению зарплат в «Локо» может стать последней каплей для совета директоров РЖД по Кикнадзе»

Журналист Игорь Рабинер поделился подробностями конфликта между футболистами «Локомотива» и генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

Кикнадзе предложил игрокам урезать оклады на 40 процентов до конца мая, но получил отказ.

Вратарь Гилерме выступил от команды, сообщив, что Кикнадзе мало общается с футболистами и приходит к ним только с плохими новостями.

«Пробил по своим каналам информацию Ивана Карпова о ситуации в «Локомотиве» по поводу урезания зарплат – она абсолютно верна.

Может, в конце концов стороны и договорятся, тем более что для футболистов в данном случае на первом месте стоят не деньги. Но для этого с ними нужно по-другому разговаривать, чем это делает Василий Кикнадзе.

Насколько мне известно, игроки (а возможно, и их семьи) были удивлены и недовольны, что их обязывают собраться вместе большой толпой посреди режима самоизоляции. Это как бы и не очень законно по нынешним временам. Но явка была обязательной, и пришлось приезжать – не было вроде как только Хеведеса и Чорлуки, уехавших карантинить по домам.

Второе – на собрание не позвали никого из тренерского штаба. Ладно бы еще только Юрия Семина – это могли бы формально объяснить тем, что он в группе риска. Но никого – ни Пашинина, ни Батуренко, ни Лоськова и т. д. Это тоже людей удивило, поскольку тренеры – тоже члены коллектива, с командой они в одной лодке, и их мнение в режиме общего собрания команде тоже хотелось услышать. Но Кикнадзе решил отсечь одних от других, что возымело только обратный эффект.

Если стороны так и не договорятся, думаю, это может стать последней каплей для совета директоров РЖД по Кикнадзе. Деньги сейчас считают все, и на фоне того, что с игроками уже договорились «Спартак», «Динамо», «Зенит», недоговороспособность своего топ-менеджера будет расценена в ж/д верхах однозначно.

А всякого рода литературные отсылы Анатолия Мещерякова в ответ на конкретные вопросы каждый раз дико похожи один на другой. Можно быть уверенным, что, дозвонившись до него, вы получите что-то вроде «Не читайте до обеда советских газет» или «Кто написал – того и спрашивайте». Хотя в большинстве случаев выплывающая из клуба информация подтверждается», – написал Рабинер в телеграме.

«СЭ»: «Игроки «Локо» недовольны формой предложения о снижении зарплат

Мещеряков – о конфликте Кикнадзе и игроков «Локомотива»: «Кто-то хочет раскачать ситуацию. Люди сидят на диване и что-то пишут»