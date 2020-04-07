Смородская: «Телевизор почти не смотрим, от пропаганды устали. Только спорт»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, как проводит время на карантине.

– Поднимать настроение надо, слушая песни. Очень хорошую песню на днях записала Земфира – «Крым». Не люблю наушники, люблю, чтобы песни громко звучали, поэтому слушаю через телевизор. Вместе со мной слушает муж, реагирует хорошо, Земфира – выдающийся автор.

– Как уживаться с человеком, когда все время вместе?

– Это очень сложный вопрос, временами хочется человека убить, потому что всегда были сильно заняты и не было времени на постоянное общение, а тут целыми днями дома, очень тяжело. Думаю, люди будут ругаться. Читаю «Серотонин» Уэльбека. Телевизор почти не смотрим, от пропаганды устали. Смотрим только спорт, читаю все спортивные сайты.

– Что начали делать на карантине?

– Улучшаю английский, начала учить по скайпу итальянский.

– Научите нас.

– Bongiorno, хаха. («Здравствуйте» на итальянском – «Бомбардир»). Я в начале пути, а вот английскому могу поучить. Во время работы в «Локомотиве» общалась на английском с легионерами и на переговорах по трансферам.

– У вас есть любимое выражение?

– Stupid guy (глупец – «Бомбардир»).

– Кого вы так называли?

– Да всех кого ни попадя.