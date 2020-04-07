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    Смородская: «Телевизор почти не смотрим, от пропаганды устали. Только спорт»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, как проводит время на карантине.

    – Поднимать настроение надо, слушая песни. Очень хорошую песню на днях записала Земфира – «Крым». Не люблю наушники, люблю, чтобы песни громко звучали, поэтому слушаю через телевизор. Вместе со мной слушает муж, реагирует хорошо, Земфира – выдающийся автор.

    – Как уживаться с человеком, когда все время вместе?

    – Это очень сложный вопрос, временами хочется человека убить, потому что всегда были сильно заняты и не было времени на постоянное общение, а тут целыми днями дома, очень тяжело. Думаю, люди будут ругаться. Читаю «Серотонин» Уэльбека. Телевизор почти не смотрим, от пропаганды устали. Смотрим только спорт, читаю все спортивные сайты.

    – Что начали делать на карантине?

    – Улучшаю английский, начала учить по скайпу итальянский.

    – Научите нас.

    – Bongiorno, хаха. («Здравствуйте» на итальянском – «Бомбардир»). Я в начале пути, а вот английскому могу поучить. Во время работы в «Локомотиве» общалась на английском с легионерами и на переговорах по трансферам.

    – У вас есть любимое выражение?

    – Stupid guy (глупец – «Бомбардир»).

    – Кого вы так называли?

    – Да всех кого ни попадя.

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    Источник: Ютуб-канал «Один Дома»

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    07.04.2020 20:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 8 апреля, 10:10

      Бомбардир, вы гнилые до омерзения.
      Зная что данную даму недолюбливает большенство посетителей вашей ветки , выкладываете её рассуждения...
      И тут началось !!!
      Оставьте её в покое.

      0
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      Рейтинг: +1135

      житель СПб 8 апреля, 05:55

      Она на какой планете живет - что спорт смотрит? Неадекватно.. И мне удивительно, когда люди хотят убить близких. Это бред. Значит, и без карантина этого хочется.

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      Рейтинг: +10097

      KLIM777 8 апреля, 00:46

      какая тетя мразь

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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 7 апреля, 22:26

      Тебя и по хуже называли. И не только на английском.

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      Рейтинг: +388

      фанат джигурды 7 апреля, 22:25

      Дура Жабова или Жаба Дурова.

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      Рейтинг: +589

      Cleaner 7 апреля, 21:42

      В телевизоре Смородской сейчас показывают СПОРТ??? Я тоже такой хочу!!!

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