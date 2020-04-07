Ильин: «Меня предупредил массажист «Ахмата», что на людях не стоит целовать жену»

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин рассказал о чеченских традициях.

– Болельщики уральского клуба вас очень любили. Узнают ли вас уже в Грозном?

– Потихоньку начинаю привлекать к себе внимание. Но надо сделать намного больше, чтобы стало как на Урале.

– Столкнулись ли уже с чеченскими устоями? Например, на улице не принято целовать свою жену. Знали об этом?

– Узнал недавно. Меня об этом предупредил массажист команды, который увидел, как я поцеловал жену. Сказал, что такое поведение на людях не приветствуется. Наверное, как и у любого человека, у меня сформировался стереотип по поводу жизни в Чечне. Перед переходом поговорил по этому поводу с Годзюром, который играл в Грозном. Он сказал, что все, что говорят о Чечне, – неправда. Сейчас понимаю, что он был прав. Очень комфортно себя чувствую в Грозном.

– В Екатеринбурге, слышал, было несколько историй, связанных с неадекватным поведением болельщиков по отношению к вам. Правда?

– Как всегда СМИ преувеличивают. Наверное, вы прочитали, как один из фанатов в капюшоне и с предметом похожим на нож следил за мной. Рассказываю, как было на самом деле. Мы с женой шли домой, и я заметил, как какой-то парень идет за нами след в след. Заходим вместе в лифт, едем на этаж. Выходим в коридор, и тут он просит нас сфотографироваться. Оказалось, что все это время он просто стеснялся подойти, в итоге в последний момент набрался смелости. Всегда ощущал поддержку и любовь болельщиков «Урала». Это приятные хлопоты, – сказал Ильин.

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