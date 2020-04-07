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    Ильин: «Меня предупредил массажист «Ахмата», что на людях не стоит целовать жену»

    Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин рассказал о чеченских традициях.

    – Болельщики уральского клуба вас очень любили. Узнают ли вас уже в Грозном?

    – Потихоньку начинаю привлекать к себе внимание. Но надо сделать намного больше, чтобы стало как на Урале.

    – Столкнулись ли уже с чеченскими устоями? Например, на улице не принято целовать свою жену. Знали об этом?

    – Узнал недавно. Меня об этом предупредил массажист команды, который увидел, как я поцеловал жену. Сказал, что такое поведение на людях не приветствуется. Наверное, как и у любого человека, у меня сформировался стереотип по поводу жизни в Чечне. Перед переходом поговорил по этому поводу с Годзюром, который играл в Грозном. Он сказал, что все, что говорят о Чечне, – неправда. Сейчас понимаю, что он был прав. Очень комфортно себя чувствую в Грозном.

    – В Екатеринбурге, слышал, было несколько историй, связанных с неадекватным поведением болельщиков по отношению к вам. Правда?

    – Как всегда СМИ преувеличивают. Наверное, вы прочитали, как один из фанатов в капюшоне и с предметом похожим на нож следил за мной. Рассказываю, как было на самом деле. Мы с женой шли домой, и я заметил, как какой-то парень идет за нами след в след. Заходим вместе в лифт, едем на этаж. Выходим в коридор, и тут он просит нас сфотографироваться. Оказалось, что все это время он просто стеснялся подойти, в итоге в последний момент набрался смелости. Всегда ощущал поддержку и любовь болельщиков «Урала». Это приятные хлопоты, – сказал Ильин.

    «Ахмат» объявил о трансфере форварда «Урала» Ильина

    Источник: Sportbox

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    07.04.2020 14:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 7 апреля, 17:32

      1. Речь о своей жене?
      2. "Не приветствуется".. это значит.. губы отрежут? Или... что отрежут?

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