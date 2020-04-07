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  • Уткин – о переходе Кокорина в «Сочи»: «Дзюба захотел, чтобы в «Зените» у него не стало конкурентов»

Уткин – о переходе Кокорина в «Сочи»: «Дзюба захотел, чтобы в «Зените» у него не стало конкурентов»

7 апреля 2020, 12:43
16

Блогер Василий Уткин заявил, что аренда форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» связана с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.

«Имея возможность уехать в Англию, имея возможность остаться в «Зените» в качестве национального символа, Дзюба потребовал особенных условий. Дзюба, как вы знаете, очень не любит конкурентов: отношения со Смоловым в сборной, в истории с Кокориным Дзюба никогда и ни разу не поддержал Александра персонально. Дзюба захотел, чтобы в «Зените» у него не стало конкурентов. У Дзюбы форма не ахти, то, что Кокорин был в безумной форме, бросалось в глаза — все об этом говорили.

Даже в тех играх, когда Дзюбы на поле не было, «Зенит» играл так, словно он был. Парень просто позаботился, чтобы конкурентов у него в команде не было. Да, есть Азмун, но он не конкурент в сборной. Кокорин в «Сочи» — лучший футболист РПЛ месяца, но Черчесов все равно говорит, что будь сейчас сбор, Кокорина бы он не вызвал. А Кокорин в «Зените» произвел бы совершенно другое впечатление.

Тут нет никаких прямых доказательств, все дело в одном телефонном разговоре. Это очень интересная история, в которой Дзюба остался единственным бенефициаром. «Зенит»и его имидж разрушены, «Сочи» стал притчей во языцех. Кокорин давно уже выступает в роли очень хорошего, беззащитного и совершенно без единой мысли человека. Так или иначе, Кокорина сплавили в «Сочи», чтобы он не отсвечивал в «Зените» и не мешал Дзюбе оставаться национальным форвардом номер один», — сказал Уткин в выпуске программы «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале.

Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Кокорин Александр Уткин Василий
Комментарии (16)
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acor94
1586253170
Всё логично.
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New Life
1586253243
Спортивные принципы на синит не распространяются, пример зюбы лишь один из...
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bset
1586253656
Стыдно за Зенит. Позор питерским беспредельщикам
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paracetamol
1586257592
Врать перестань, жирная утка. Не боишься по хряшке получить?
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ROSTOV SUPER
1586258855
Как оно есть на самом деле , можно только гадать , а то , что зюба как человек был и остается полным говном , может не замечать только глухой и слепой !
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vka1970
1586259567
Очень грозное бревно С северной столицы машет Дзюбою зовут его Так как чел частенько мажет На мизинец наступил Малком тут же в лазарете По Азмуну походил Тёма враз в кабриолете Тут опять пришла напасть Сам Кокоша вышел с нОчи Но Артёму не пропасть Он Кокошу сплавил в Сочи.
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valkam72
1586259774
Позор карманнику дзюпке.
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Garrincha58
1586259791
один из вариантов ссылки Кокорина
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Proker
1586261786
А то...)
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Бриг
1586276315
Тут нет никаких прямых доказательств, все дело в одном телефонном разговоре (?) Весь остальной текст - просто провокация
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