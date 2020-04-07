Уткин – о переходе Кокорина в «Сочи»: «Дзюба захотел, чтобы в «Зените» у него не стало конкурентов»

Блогер Василий Уткин заявил, что аренда форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» связана с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.

«Имея возможность уехать в Англию, имея возможность остаться в «Зените» в качестве национального символа, Дзюба потребовал особенных условий. Дзюба, как вы знаете, очень не любит конкурентов: отношения со Смоловым в сборной, в истории с Кокориным Дзюба никогда и ни разу не поддержал Александра персонально. Дзюба захотел, чтобы в «Зените» у него не стало конкурентов. У Дзюбы форма не ахти, то, что Кокорин был в безумной форме, бросалось в глаза — все об этом говорили.

Даже в тех играх, когда Дзюбы на поле не было, «Зенит» играл так, словно он был. Парень просто позаботился, чтобы конкурентов у него в команде не было. Да, есть Азмун, но он не конкурент в сборной. Кокорин в «Сочи» — лучший футболист РПЛ месяца, но Черчесов все равно говорит, что будь сейчас сбор, Кокорина бы он не вызвал. А Кокорин в «Зените» произвел бы совершенно другое впечатление.

Тут нет никаких прямых доказательств, все дело в одном телефонном разговоре. Это очень интересная история, в которой Дзюба остался единственным бенефициаром. «Зенит»и его имидж разрушены, «Сочи» стал притчей во языцех. Кокорин давно уже выступает в роли очень хорошего, беззащитного и совершенно без единой мысли человека. Так или иначе, Кокорина сплавили в «Сочи», чтобы он не отсвечивал в «Зените» и не мешал Дзюбе оставаться национальным форвардом номер один», — сказал Уткин в выпуске программы «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале.

Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»