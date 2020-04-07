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    Уткин – о переходе Кокорина в «Сочи»: «Дзюба захотел, чтобы в «Зените» у него не стало конкурентов»

    Блогер Василий Уткин заявил, что аренда форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» связана с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.

    «Имея возможность уехать в Англию, имея возможность остаться в «Зените» в качестве национального символа, Дзюба потребовал особенных условий. Дзюба, как вы знаете, очень не любит конкурентов: отношения со Смоловым в сборной, в истории с Кокориным Дзюба никогда и ни разу не поддержал Александра персонально. Дзюба захотел, чтобы в «Зените» у него не стало конкурентов. У Дзюбы форма не ахти, то, что Кокорин был в безумной форме, бросалось в глаза — все об этом говорили.

    Даже в тех играх, когда Дзюбы на поле не было, «Зенит» играл так, словно он был. Парень просто позаботился, чтобы конкурентов у него в команде не было. Да, есть Азмун, но он не конкурент в сборной. Кокорин в «Сочи» — лучший футболист РПЛ месяца, но Черчесов все равно говорит, что будь сейчас сбор, Кокорина бы он не вызвал. А Кокорин в «Зените» произвел бы совершенно другое впечатление.

    Тут нет никаких прямых доказательств, все дело в одном телефонном разговоре. Это очень интересная история, в которой Дзюба остался единственным бенефициаром. «Зенит»и его имидж разрушены, «Сочи» стал притчей во языцех. Кокорин давно уже выступает в роли очень хорошего, беззащитного и совершенно без единой мысли человека. Так или иначе, Кокорина сплавили в «Сочи», чтобы он не отсвечивал в «Зените» и не мешал Дзюбе оставаться национальным форвардом номер один», — сказал Уткин в выпуске программы «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале.

    Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    07.04.2020 12:43
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Бриг 7 апреля, 19:18

      Тут нет никаких прямых доказательств, все дело в одном телефонном разговоре (?)
      Весь остальной текст - просто провокация

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19431

      пьяныйхоровод > Бриг 7 апреля, 20:41

      А они тут никому не нужны . Стоит только василисе свою варежку в сторону Зенита раскрыть .....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -154

      Аден 7 апреля, 16:28

      стыд и срам бЗениту, самому бестолковому клупу РПЛ. Неправильный клуп эти вонючки. бу-га-га

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -36

      Фанат Рубина 7 апреля, 15:36

      Очень грозное бревно
      С северной столицы машет
      Дзюбою зовут его
      Так как чел частенько мажет
      На мизинец наступил
      Малком тут же в лазарете
      По Азмуну походил
      Тёма враз в кабриолете
      Тут опять пришла напасть
      Сам Кокоша вышел с нОчи
      Но Артёму не пропасть
      Он Кокошу сплавил в Сочи.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1695

      KPCCSPB > Фанат Рубина 7 апреля, 16:37

      Татарин, скоро в пердиве будешь шутки сочинять, ущерб ходячий

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +314

      Proker 7 апреля, 15:16

      А то...)

      0
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      Рейтинг: +10253

      Garrincha58 7 апреля, 14:43

      один из вариантов ссылки Кокорина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      valkam72 7 апреля, 14:42

      Позор карманнику дзюпке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12633

      vka1970 7 апреля, 14:39

      Очень грозное бревно
      С северной столицы машет
      Дзюбою зовут его
      Так как чел частенько мажет
      На мизинец наступил
      Малком тут же в лазарете
      По Азмуну походил
      Тёма враз в кабриолете
      Тут опять пришла напасть
      Сам Кокоша вышел с нОчи
      Но Артёму не пропасть
      Он Кокошу сплавил в Сочи.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29450

      ROSTOV SUPER 7 апреля, 14:27

      Как оно есть на самом деле , можно только гадать , а то , что зюба как человек был и остается полным говном , может не замечать только глухой и слепой !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5446

      paracetamol 7 апреля, 14:06

      Врать перестань, жирная утка. Не боишься по хряшке получить?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2168

      solodealer 7 апреля, 13:40

      ..не думаю, что Зюба в Зените есть тот "хвост, который рулит собакой"... НЕ ЕМУ ОДНОМУ БЫЛО ПОНЯТНО, ЧТО КОКОРИН НА ГОЛОВУ ВЫШЕ)))
      Семак, без обиняков заявил, что Кокорин ему нужен в основе Зенита!))) Не верю, что долговязый говорун Зюба влиятельнее в команде, чем Семак...
      Даже иметь их обоих в составе было лучшим для тренера вариантом!
      "Рулили" явно повыше.. , а НЕ ФУТБОЛЬНЫЕ МАНАГЕРЫ...
      А Зюба... а он, как уже не раз, ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ СИТУАЦИЕЙ)))... И промолчал, как ...(подберите свой "термин")..ну, вы поняли)))
      Если бы все промолчавшие ЗЕНИТОВСКИЕ зюбы думали о футболе...ГДЕ БЫ СЕЙЧАС ИГРАЛ КОКОРИН?))

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