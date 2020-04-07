Толиссо получил повреждение на тренировке «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо получил травму на тренировке мюнхенцев.

25-летний француз завершил занятие спустя 15 минут после начала из-за жалобы на боль голеностопа левой ноги. Игроку моментально оказали помощь.

Источник также сообщает о том, что Толиссо обнимался с полузащитником Кингсли Команом, несмотря на рекомендации по коронавирусу.

Тренировка «Баварии» проходила на четырех разных отдаленных друг от друга секторах. В каждой группе тренировалось максимум пять футболистов.