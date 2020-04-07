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    Толиссо получил повреждение на тренировке «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо получил травму на тренировке мюнхенцев.

    25-летний француз завершил занятие спустя 15 минут после начала из-за жалобы на боль голеностопа левой ноги. Игроку моментально оказали помощь.

    Источник также сообщает о том, что Толиссо обнимался с полузащитником Кингсли Команом, несмотря на рекомендации по коронавирусу.

    Тренировка «Баварии» проходила на четырех разных отдаленных друг от друга секторах. В каждой группе тренировалось максимум пять футболистов.

    • Институт Роберта Коха сообщает, что в Германии число зараженных коронавирусом превысило 95 тысяч человек.
    • Всего скончались 1434 человека.

    Источник: Bild

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    07.04.2020 09:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 7 апреля, 09:38

      Ну да , футбол это бег , прыжки , контактный вид спорта , можно и травму получить. В чём проблема ???
      Ах, они обнимались ??? А что здоровые люди не могут этого делать ?
      Господа , вы от жён и детей тоже шарахаетесь ???
      Пишите ху....й.....ню !!!

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