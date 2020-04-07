Толиссо получил повреждение на тренировке «Баварии»

Ну да , футбол это бег , прыжки , контактный вид спорта , можно и травму получить. В чём проблема ???
Ах, они обнимались ??? А что здоровые люди не могут этого делать ?
Господа , вы от жён и детей тоже шарахаетесь ???
Пишите ху....й.....ню !!!
Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо получил травму на тренировке мюнхенцев.
25-летний француз завершил занятие спустя 15 минут после начала из-за жалобы на боль голеностопа левой ноги. Игроку моментально оказали помощь.
Источник также сообщает о том, что Толиссо обнимался с полузащитником Кингсли Команом, несмотря на рекомендации по коронавирусу.
Тренировка «Баварии» проходила на четырех разных отдаленных друг от друга секторах. В каждой группе тренировалось максимум пять футболистов.
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