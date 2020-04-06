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    AS: Погба предпочитает перейти в «Реал», а не «Ювентус»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает своим приоритетом трансфер в «Реал», утверждает AS.

    По информации источника, француз готов выбрать мадридский клуб даже в том случае, если у него будет предложение от «Ювентуса».

    Вариант с продолжением карьеры в «МЮ» 27-летний футболист не рассматривает, поэтому продлевать контракт с манкунианцами не будет.

    • Рыночная стоимость Погба – 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек из-за регулярных травм провел всего восемь матчей и сделал два ассиста.

    Источник: AS

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    06.04.2020 23:22
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