AS: Погба предпочитает перейти в «Реал», а не «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает своим приоритетом трансфер в «Реал», утверждает AS.

По информации источника, француз готов выбрать мадридский клуб даже в том случае, если у него будет предложение от «Ювентуса».

Вариант с продолжением карьеры в «МЮ» 27-летний футболист не рассматривает, поэтому продлевать контракт с манкунианцами не будет.