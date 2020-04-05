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  • «Бернли»: «Мы можем потерять 50 миллионов, если сезон не возобновится. Но уверены, что вместе пройдем через это»

«Бернли»: «Мы можем потерять 50 миллионов, если сезон не возобновится. Но уверены, что вместе пройдем через это»

5 апреля 2020, 11:13

Владелец «Бернли» Майк Гарлик назвал сумму убытков клуба, если сезон АПЛ не будет возобновлен. Сейчас он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Наши потери могут составить 50 миллионов фунтов стерлингов. Но мы – клуб, болельщики, город – вместе, и я уверен, что вместе пройдем через это, держась вместе и помогая друг другу. Каждый должен внести свою лепту, пусть даже небольшую», – сказал Гарлик Sky Sports.

  • АПЛ не возобновится, пока это не будет безопасно для всех.
  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 64000 человек.
  • «Бернли» в таблице идет десятым.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Бернли
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