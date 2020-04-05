«Бернли»: «Мы можем потерять 50 миллионов, если сезон не возобновится. Но уверены, что вместе пройдем через это»

Владелец «Бернли» Майк Гарлик назвал сумму убытков клуба, если сезон АПЛ не будет возобновлен. Сейчас он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Наши потери могут составить 50 миллионов фунтов стерлингов. Но мы – клуб, болельщики, город – вместе, и я уверен, что вместе пройдем через это, держась вместе и помогая друг другу. Каждый должен внести свою лепту, пусть даже небольшую», – сказал Гарлик Sky Sports.