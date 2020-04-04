Зиньковский – об интересе «Спартака»: «Это не более, чем новости: прочитали и пошли дальше»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский отреагировал на слухи о возможном переходе в «Спартак».

– Что бы не писали и не говорили, я остаюсь игроком «Крыльев», и все мысли связаны с нынешним клубом и задачей, которая перед нами стоит. Куда отправлюсь в будущем – непонятно, но в любом случае, я никуда не перейду, не доиграв этот сезон.

– В «Спартак» сватали и Никиту Чернова. Пошутили по этому поводу над экс-защитником ЦСКА?

– Нет, информацию не обсуждали, потому что она появилась, когда все мы были в отпуске. Болельщики могут подумать, мол, вот, он что-то уже подписал! А футбольные люди понимают, что это не более, чем новости: прочитали и пошли дальше.