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  • Зиньковский – об интересе «Спартака»: «Это не более, чем новости: прочитали и пошли дальше»

Зиньковский – об интересе «Спартака»: «Это не более, чем новости: прочитали и пошли дальше»

4 апреля 2020, 13:45
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский отреагировал на слухи о возможном переходе в «Спартак».

– Что бы не писали и не говорили, я остаюсь игроком «Крыльев», и все мысли связаны с нынешним клубом и задачей, которая перед нами стоит. Куда отправлюсь в будущем – непонятно, но в любом случае, я никуда не перейду, не доиграв этот сезон.

– В «Спартак» сватали и Никиту Чернова. Пошутили по этому поводу над экс-защитником ЦСКА?

– Нет, информацию не обсуждали, потому что она появилась, когда все мы были в отпуске. Болельщики могут подумать, мол, вот, он что-то уже подписал! А футбольные люди понимают, что это не более, чем новости: прочитали и пошли дальше.

  • Рыночная стоимость Зиньковского – 2,8 миллиона евро.
  • В текущем сезоне 23-летний хавбек провел за «Крылья» 21 матч и сделал шесть ассистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Зиньковский Антон
Комментарии (2)
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oyabun
1585998476
Зиньковский: "...– Что бы не писали и не говорили, все мои мысли связаны.. со скорым переездом в ФНЛ".
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Волька
1586010533
Правильно идиот!Оставайся там где ты сейчас.В фнл будешь возможно звездой,если синяком не станешь
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