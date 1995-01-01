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    Зиньковский – об интересе «Спартака»: «Это не более, чем новости: прочитали и пошли дальше»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский отреагировал на слухи о возможном переходе в «Спартак».

    – Что бы не писали и не говорили, я остаюсь игроком «Крыльев», и все мысли связаны с нынешним клубом и задачей, которая перед нами стоит. Куда отправлюсь в будущем – непонятно, но в любом случае, я никуда не перейду, не доиграв этот сезон.

    – В «Спартак» сватали и Никиту Чернова. Пошутили по этому поводу над экс-защитником ЦСКА?

    – Нет, информацию не обсуждали, потому что она появилась, когда все мы были в отпуске. Болельщики могут подумать, мол, вот, он что-то уже подписал! А футбольные люди понимают, что это не более, чем новости: прочитали и пошли дальше.

    • Рыночная стоимость Зиньковского – 2,8 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 23-летний хавбек провел за «Крылья» 21 матч и сделал шесть ассистов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2765

      Борат 2 часа назад

      Рылы решили окончательно прибить конкурента за выход в пердив ? Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22112

      oyabun 2 часа назад

      Зиньковский: "...– Что бы не писали и не говорили, все мои мысли связаны.. со скорым переездом в ФНЛ".

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