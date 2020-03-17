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    «СЭ»: Тедеско хочет видеть в «Спартаке» Чернова и Зиньковского из «Крыльев Советов»

    Во время летнего трансферного окна сразу два игрока «Крыльев Советов» – защитник Никита Чернов и хавбек Антон Зиньковский – могут перейти в «Спартак».

    По информации «Спорт-Экспресс», видеть этих футболистов в своей команде лично хочет главный тренер москвичей Доменико Тедеско.

    • Чернов в текущем сезоне провел за «Крылья» 18 игр и забил один мяч. Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.
    • В активе Зиньковского за указанный период 21 матч и шесть ассистов. Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2020 21:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +154

      ZENIT*** 5 минут назад

      Хотеть не вредно,,,вредно не хотеть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12371

      vka1970 15 минут назад

      Источник туфта.Новость ..овно. Именно сейчас, в разгар борьбы с эпидемией, когда клубы теряют миллионы, Теду потребовались игроки Крыльев. Чу-де-са..

      0
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      Рейтинг: -56

      Фанат Рубина 31 минуту назад

      Да чернова предателем армейские фаны прозовут!!!

      0
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      Рейтинг: +23294

      gol_kak_sokol 39 минут назад

      Очередной фейк от С-Э, задолбали "экстрасенсы".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3580

      3a zenit 45 минут назад

      в ФНЛ нужны будут 100%

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2403

      Борат 1 час назад

      Стыдно за рылов ! Позор хрякам !
      Гыгы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +216

      Ушат Помоев > Борат 46 минут назад

      А за мамку твою не стыдно?Вчера по красной цене отдавали в захоДИКСИ!Не брал никто,пакетов не было!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2975

      h3LL1k 1 час назад

      Зина понятно ну Чернов это бревно зачем?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1507

      serhio80 > h3LL1k 1 час назад

      Это чтобы у бората подгорело сильнее)

      1
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      Рейтинг: +3518

      Литейный4 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Физрук в курсе, что к аутсайдерам нормальные игроки не пойдут? Гыгыгы

      -5
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      ...
      Рейтинг: +2891

      mopecekca > Литейный4 1 час назад

      У этого физрука носок стоит больше, чем вся твоя никчемная жизнь

      7
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      ...
      Рейтинг: +1507

      serhio80 > Литейный4 59 минут назад

      Степ, почем ты там? Подарю тебя бомжихам с московского на сегодняшную ночь)

      2
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      ...
      Рейтинг: +22253

      VVM1964 > serhio80 9 минут назад

      Пристрой еще бората с алармом куда нибудь )

      1
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      Рейтинг: +2409

      Павелий > VVM1964 7 минут назад

      И весёлого хоровода! =)

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