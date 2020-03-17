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  • «СЭ»: Тедеско хочет видеть в «Спартаке» Чернова и Зиньковского из «Крыльев Советов»

«СЭ»: Тедеско хочет видеть в «Спартаке» Чернова и Зиньковского из «Крыльев Советов»

17 марта 2020, 21:59
22

Во время летнего трансферного окна сразу два игрока «Крыльев Советов» – защитник Никита Чернов и хавбек Антон Зиньковский – могут перейти в «Спартак».

По информации «Спорт-Экспресс», видеть этих футболистов в своей команде лично хочет главный тренер москвичей Доменико Тедеско.

  • Чернов в текущем сезоне провел за «Крылья» 18 игр и забил один мяч. Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.
  • В активе Зиньковского за указанный период 21 матч и шесть ассистов. Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Чернов Никита Зиньковский Антон Тедеско Доменико
Комментарии (22)
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h3LL1k
1584475962
Зина понятно ну Чернов это бревно зачем?
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3a zenit
1584477445
в ФНЛ нужны будут 100%
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vka1970
1584479205
Источник туфта.Новость ..овно. Именно сейчас, в разгар борьбы с эпидемией, когда клубы теряют миллионы, Теду потребовались игроки Крыльев. Чу-де-са..
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ZENIT***
1584479795
Хотеть не вредно,,,вредно не хотеть!
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Viper for CSKA
1584484716
Отлично. Мало того, что отданный за бесценок Караваев за конкурентов играет, теперь ещё Чернов будет. А у самих 17 летний парень - игрок стартового состава. Спасибо, менеджмент.
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СвинкаСправедливости
1584490965
Про Зиньковского готов поверить. Но зачем именно Чернов при наличии кучи защитников?
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piligrim1986
1584505366
ну зинька норм, а чернов чем отличился???
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Дядя Серёжа
1584515224
В ФНЛ, в ФНЛ ещё поискать.
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РМЗ
1584523163
Зеньковский хорош . Жаль Кабутову 28 . Был бы помладше
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АКС-74У
1584705989
Герр Тедеско! Покупай сразу всю команду, недорого возьмем. Мы такого шлака еще найдем.
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