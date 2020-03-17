«СЭ»: Тедеско хочет видеть в «Спартаке» Чернова и Зиньковского из «Крыльев Советов»

Во время летнего трансферного окна сразу два игрока «Крыльев Советов» – защитник Никита Чернов и хавбек Антон Зиньковский – могут перейти в «Спартак».
По информации «Спорт-Экспресс», видеть этих футболистов в своей команде лично хочет главный тренер москвичей Доменико Тедеско.
- Чернов в текущем сезоне провел за «Крылья» 18 игр и забил один мяч. Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.
- В активе Зиньковского за указанный период 21 матч и шесть ассистов. Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»