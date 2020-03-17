«СЭ»: Тедеско хочет видеть в «Спартаке» Чернова и Зиньковского из «Крыльев Советов»

Во время летнего трансферного окна сразу два игрока «Крыльев Советов» – защитник Никита Чернов и хавбек Антон Зиньковский – могут перейти в «Спартак».

По информации «Спорт-Экспресс», видеть этих футболистов в своей команде лично хочет главный тренер москвичей Доменико Тедеско.