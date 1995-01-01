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    Гендиректор «Сочи»: «Мы хотим доиграть чемпионат. Крайне желательно со зрителями»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию, что клуб выступал за досрочное завершение сезона РПЛ и обнуление его результатов.

    «Это совершенно не соответствует действительности. Мы никогда не поднимали этот вопрос. «Сочи» за то, чтобы доиграть восемь оставшихся туров тогда, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Крайне желательно, чтобы матчи прошли со зрителями», – сказал Рубашко.

    • По итогам 22 туров «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Перед вынужденной паузой южане выиграли в трех матчах подряд с общим счетом 9:1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1937

      Hektor 84 2 часа назад

      Со зрителями на стадионе? Что то до этого я их там не замечал.

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