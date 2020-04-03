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  • Кокорин: «У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше, спросите у «Зенита»

Кокорин: «У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше, спросите у «Зенита»

3 апреля 2020, 21:59
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин ответил на вопрос о сроках своего арендного договора.

«Мы не так давно еще тренировались, поэтому отсыпаемся, проводим время с семьей. У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать «Зениту». Потому что они будут решать.

Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что будет дальше и как правильно всe распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план», – сказал Кокорин.

  • Форвард присоединился к «Сочи» на правах аренды в феврале.
  • В составе южан игрок забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
  • Летом контракт Кокорина с «Зенитом» истечет и он сможет уйти в другую команду на правах свободного агента.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (4)
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New Life
1585941209
Ты крепостной, Кокоша. Барину сейчас не до тебя.
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3a zenit
1585942094
в Монако сгоняй
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vladimir-7
1585983232
Безвольный Кокорин не может решать свои жизненно-важные вопросы, всё оставляет на откуп Зениту, а тот ждет звонка из Кремля (Газпрома).
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anri1703
1585985609
В Локо бы свободным
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