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    Кокорин: «У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше, спросите у «Зенита»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин ответил на вопрос о сроках своего арендного договора.

    «Мы не так давно еще тренировались, поэтому отсыпаемся, проводим время с семьей. У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать «Зениту». Потому что они будут решать.

    Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что будет дальше и как правильно всe распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план», – сказал Кокорин.

    • Форвард присоединился к «Сочи» на правах аренды в феврале.
    • В составе южан игрок забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
    • Летом контракт Кокорина с «Зенитом» истечет и он сможет уйти в другую команду на правах свободного агента.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2020 21:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3733

      3a zenit 2 часа назад

      в Монако сгоняй

      0
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    • ...
      Рейтинг: +236

      New Life 2 часа назад

      Ты крепостной, Кокоша. Барину сейчас не до тебя.

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