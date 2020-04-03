Кокорин: «У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше, спросите у «Зенита»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин ответил на вопрос о сроках своего арендного договора.
«Мы не так давно еще тренировались, поэтому отсыпаемся, проводим время с семьей. У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать «Зениту». Потому что они будут решать.
Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что будет дальше и как правильно всe распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план», – сказал Кокорин.
- Форвард присоединился к «Сочи» на правах аренды в феврале.
- В составе южан игрок забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
- Летом контракт Кокорина с «Зенитом» истечет и он сможет уйти в другую команду на правах свободного агента.
Источник: «Матч ТВ»