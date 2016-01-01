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    Кришито: «Нужно еще немного продержаться»

    Экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито поддержал подписчиков в период пандемии коронавируса.

    «Позитив в это непростое время есть. Можно жить на полную 24 часа в сутки. Можно делать то, что обычно мы оставляем на фоне или воспринимаем как должное. Верю, что скоро мы сможем вернуться к прогулкам по берегу моря с людьми, которых любим. Скоро все это закончится, но нам нужно еще немного продержаться», – написал защитник «Дженоа».

    • В Италии заразились коронавирусом более 115 тысяч человек.
    • 13 тысяч людей умерло.

    Источник: Инстаграм Доменико Кришито

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