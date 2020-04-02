ESPN: «Барселона» изменила стратегию по летним трансферам из-за убытков от коронавируса

«Барселона» вынуждена скорректировать свою работу на трансферном рынке ближайшим летом.

По информации ESPN, каталонский клуб понес серьезные финансовые потери из-за пандемии коронавируса и вряд ли сможет позволить себе дорогостоящие сделки.

Сообщается, что сейчас «Барса» ищет футболистов, которые по окончании сезона станут свободными агентами, либо тех, у кого осталось меньше года по контракту, чтобы подписать их по сниженной цене.

Изначально действующий чемпион Испании планировал купить форварда «ПСЖ» Неймара, нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, а также правого защитника, хавбека и молодого игрока в центр обороны, который мог бы стать долгосрочной заменой для Жерара Пике.