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  • ESPN: «Барселона» изменила стратегию по летним трансферам из-за убытков от коронавируса

ESPN: «Барселона» изменила стратегию по летним трансферам из-за убытков от коронавируса

2 апреля 2020, 22:58
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«Барселона» вынуждена скорректировать свою работу на трансферном рынке ближайшим летом.

По информации ESPN, каталонский клуб понес серьезные финансовые потери из-за пандемии коронавируса и вряд ли сможет позволить себе дорогостоящие сделки.

Сообщается, что сейчас «Барса» ищет футболистов, которые по окончании сезона станут свободными агентами, либо тех, у кого осталось меньше года по контракту, чтобы подписать их по сниженной цене.

Изначально действующий чемпион Испании планировал купить форварда «ПСЖ» Неймара, нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, а также правого защитника, хавбека и молодого игрока в центр обороны, который мог бы стать долгосрочной заменой для Жерара Пике.

Источник: ESPN
Испания. Примера Барселона
Комментарии (2)
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DeStar
1585863053
И Неймара и Мартинеса и правого защитника и замену пике и хавбека ?)губа не дура) и при этом ещё оставить Дембеле коута и гризмана?) шейхи бы о ху ели)
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+50/-50
1585868286
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