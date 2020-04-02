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    ESPN: «Барселона» изменила стратегию по летним трансферам из-за убытков от коронавируса

    «Барселона» вынуждена скорректировать свою работу на трансферном рынке ближайшим летом.

    По информации ESPN, каталонский клуб понес серьезные финансовые потери из-за пандемии коронавируса и вряд ли сможет позволить себе дорогостоящие сделки.

    Сообщается, что сейчас «Барса» ищет футболистов, которые по окончании сезона станут свободными агентами, либо тех, у кого осталось меньше года по контракту, чтобы подписать их по сниженной цене.

    Изначально действующий чемпион Испании планировал купить форварда «ПСЖ» Неймара, нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, а также правого защитника, хавбека и молодого игрока в центр обороны, который мог бы стать долгосрочной заменой для Жерара Пике.

    Источник: ESPN

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    02.04.2020 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9531

      DeStar 15 минут назад

      И Неймара и Мартинеса и правого защитника и замену пике и хавбека ?)губа не дура) и при этом ещё оставить Дембеле коута и гризмана?) шейхи бы о ху ели)

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