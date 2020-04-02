Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Express: «Ливерпуль» не будет возвращать Стерлинга

2 апреля 2020, 09:45
3

«Ливерпуль» не рассматривает вариант с приобретением вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Ранее 25-летний футболист признался, что все еще любит мерсисайдский клуб, воспитанником которого является.

Однако в «Ливерпуле» к этому заявлению отнеслись спокойно и не собираются возвращать Стерлинга на «Энфилд», поскольку в 2015 году он со скандалом ушел из команды.

  • Игрок перешел в «Сити» за 63,7 миллиона евро.
  • Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Источник: Express

Ежедневная британская газета. Основана в 1900 году.

Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль Стерлинг Рахим
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кто там
1585810522
Уважение Ливерпулю. Этим Стерлингов, коутинок, джанок, усманок, нойеров, шлюмельсов, ван персиков и прочих футбольныйх проституток вообще стоит не замечать и презирать.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+