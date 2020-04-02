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    Express: «Ливерпуль» не будет возвращать Стерлинга

    «Ливерпуль» не рассматривает вариант с приобретением вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

    Ранее 25-летний футболист признался, что все еще любит мерсисайдский клуб, воспитанником которого является.

    Однако в «Ливерпуле» к этому заявлению отнеслись спокойно и не собираются возвращать Стерлинга на «Энфилд», поскольку в 2015 году он со скандалом ушел из команды.

    • Игрок перешел в «Сити» за 63,7 миллиона евро.
    • Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

    Источник: Express

    Ежедневная британская газета. Основана в 1900 году.

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    02.04.2020 09:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +403

      elessar arnor 10 часов назад

      чернокожие игроки Ливера все тихие, не помню, чтобы кто-то из них ныл по поводу расизма, Рахим полная противоположность, да и ценник велик

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      Рейтинг: +423

      кто там 14 часов назад

      Уважение Ливерпулю.
      Этим Стерлингов, коутинок, джанок, усманок, нойеров, шлюмельсов, ван персиков и прочих футбольныйх проституток вообще стоит не замечать и презирать.

      1
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      Рейтинг: +403

      elessar arnor > кто там 10 часов назад

      ну, а Нойера та за что в этот список

      0
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      Рейтинг: +9632

      Cules2013 > кто там 10 часов назад

      это слишком жёсткая позиция, по таким критериям можно загнобить большую часть футболистов, в т.ч. и легендарных. А у Ливерпуля сейчас своих напов хватает.

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