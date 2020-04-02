Express: «Ливерпуль» не будет возвращать Стерлинга

«Ливерпуль» не рассматривает вариант с приобретением вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Ранее 25-летний футболист признался, что все еще любит мерсисайдский клуб, воспитанником которого является.

Однако в «Ливерпуле» к этому заявлению отнеслись спокойно и не собираются возвращать Стерлинга на «Энфилд», поскольку в 2015 году он со скандалом ушел из команды.