Стерлинг: «Люблю «Ливерпуль», он всегда в моем сердце»

как можно уйти из ливерпуля? как можно уйти из мю? как можно уйти из милана? как можно уйти из реала?
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о «Ливерпуле», за который играл раньше.
«Вернусь ли я когда-нибудь в «Ливерпуль»? Честно говоря, я люблю «Ливерпуль». Не поймите меня превратно, он всегда в моем сердце. Это команда очень многое сделала для меня» – цитирует Стерлинга Goal.
- Нынешний контракт Стерлинга с «Сити» рассчитан до лета 2023-го.
- В этом сезоне он забил 11 голов в 24 матчах АПЛ.
- Сообщалось, что на игрока претендует «Реал».