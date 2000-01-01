Стерлинг: «Люблю «Ливерпуль», он всегда в моем сердце»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о «Ливерпуле», за который играл раньше.

«Вернусь ли я когда-нибудь в «Ливерпуль»? Честно говоря, я люблю «Ливерпуль». Не поймите меня превратно, он всегда в моем сердце. Это команда очень многое сделала для меня» – цитирует Стерлинга Goal.