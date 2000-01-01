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    Стерлинг: «Люблю «Ливерпуль», он всегда в моем сердце»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о «Ливерпуле», за который играл раньше.

    «Вернусь ли я когда-нибудь в «Ливерпуль»? Честно говоря, я люблю «Ливерпуль». Не поймите меня превратно, он всегда в моем сердце. Это команда очень многое сделала для меня» – цитирует Стерлинга Goal.

    • Нынешний контракт Стерлинга с «Сити» рассчитан до лета 2023-го.
    • В этом сезоне он забил 11 голов в 24 матчах АПЛ.
    • Сообщалось, что на игрока претендует «Реал».

    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +127

      mama1991 1 час назад

      как можно уйти из ливерпуля? как можно уйти из мю? как можно уйти из милана? как можно уйти из реала?

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