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  • Дзюба – о переходе в европейский клуб: «Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»

Дзюба – о переходе в европейский клуб: «Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»

2 апреля 2020, 08:54
20

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своей симпатии к «Реалу» и мечте выступать за мадридский клуб.

«В каком европейском клубе хотел бы играть? Я с детства поклонник «Реала». Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»! Любил «Реал» во времена Бекхэма, Зидана, Рауля, Роберто Карлоса, Фигу, Гути и других», – сказал Дзюба.

  • Ранее форвард заявлял о желании поиграть в АПЛ.
  • В текущем сезоне игрок провел за «Зенит» 28 матчей, забил 15 голов и сделал 12 ассистов.
  • В августе ему исполнится 32 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Реал Дзюба Артем
Комментарии (20)
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Chicha
1585808683
В Реале подавать мячи и то не вариант, что возьмут.
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vladimir-7
1585811352
Дзюба из детства никак не выйдет.
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piligrim1986
1585811649
ты смотри, чтобы с зени не выперли))) а то поедешь в арарат
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upiter622
1585811729
Там пахать надо,оно тебе нужно?
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Rus9I
1585811952
Хахаха дома сиди!) Куму ты в Европе нужен в свои 32 Тебя Зенит неплохо кормит)
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New Life
1585812061
Сейчас есть время хорошие книжки почитать. Почитай Гоголя и обрати внимание, там есть такие персонажи Ноздрев и Манилов.
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Граф2019
1585812699
там короновирус! Дзюба! сиди дома! Реалу ему захотелось. думу думать будешь в думе! там таких много...
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Мага 13
1585813321
а почему бы и нет, в Арсенале Дзюба уже успел поиграть! правда только в тульском...)))
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Hektor 84
1585814174
Даже в фифа на приставке Реал и задаром темя не взял бы.
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valkam72
1585815028
Столько постов про бревнишко дзюбишко. А куда делись дурики алармы, литейные, бораты, пьяныехороводы? Их комментов нет. В бане сидят? Или им дзюбиньо нах... не нужен? Как и зенит. Оо
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