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    Дзюба – о переходе в европейский клуб: «Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своей симпатии к «Реалу» и мечте выступать за мадридский клуб.

    «В каком европейском клубе хотел бы играть? Я с детства поклонник «Реала». Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»! Любил «Реал» во времена Бекхэма, Зидана, Рауля, Роберто Карлоса, Фигу, Гути и других», – сказал Дзюба.

    • Ранее форвард заявлял о желании поиграть в АПЛ.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Зенит» 28 матчей, забил 15 голов и сделал 12 ассистов.
    • В августе ему исполнится 32 года.

    «Энистон, Екатерина, Альба, Бекинсэйл»: Дзюба рассказал, в теле каких женщин он хотел бы побывать

    Источник: Sport24

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    02.04.2020 08:54
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1

      shitovmikhailgve 7 часов назад

      Карантин и самоизоляция как провести с пользой, многие задаются таким вопросом, для мозгов есть куча разных курсов, а от для тела.... Вы не поверите, но есть прибор что поможет накачать мышцы и убрать жир не выходя из дома. Я сам был в шоке, но попробовав один раз понял что это революция в мире спорта: теперь не нужно сидеть на диетах, жрать химию и ходить в спортзал!!! Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ----- https://bitu.ir/qfRPKf

      -1
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      Рейтинг: -170

      Аден 9 часов назад

      вальтует паря, он часом не за вонючек мячик пинает. гы-гы-гы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +22528

      VVM1964 11 часов назад

      Если только в FIFA )))))

      0
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      Рейтинг: +2525

      Томик 11 часов назад

      Уровень фантазии примерно такой же, как если бы я об этом мечтал. Вероятность не больше. Реал хочет Мбаппе и Холанда, не факт что получит, конечно, но разница в уровне очевидна.

      0
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      Рейтинг: +160

      valkam72 13 часов назад

      Столько постов про бревнишко дзюбишко. А куда делись дурики алармы, литейные, бораты, пьяныехороводы? Их комментов нет. В бане сидят? Или им дзюбиньо нах... не нужен? Как и зенит. Оо

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14253

      sssrspartak > valkam72 13 часов назад

      он выполняет свое обещание ,оставить нас,доказывая то,что он наклонировал алармов боратов и узбагоенных и т.д,что я и говорил

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      Рейтинг: +22528

      VVM1964 > sssrspartak 11 часов назад

      Да всё это один человек , было ясно - теперь переключился на соккер , сюда заходит крайне редко оставил " смотрящего " - Бората - аларма , здесь уже все к нему привыкли и не уделяли достаточного внимания его ГыГыГы . ))) , пьяный хоровод - это отдельный человек .

      0
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      Рейтинг: +14253

      sssrspartak > VVM1964 9 часов назад

      ну и начхать!я все равно реже захожу сюда!без футбола здесь тоска!

      0
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      Рейтинг: +14253

      sssrspartak > VVM1964 9 часов назад

      ну там ему не будет так вольготно и наверное он сюда опять переберется гадить!там за каждую бредятину вгоняют

      1
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      Рейтинг: +22528

      VVM1964 > sssrspartak 4 часа назад

      Надеюсь нас минует вторая волна " вируса литейного " . )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1900

      Hektor 84 13 часов назад

      Даже в фифа на приставке Реал и задаром темя не взял бы.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1087

      afw13 14 часов назад

      а почему бы и нет, в Арсенале Дзюба уже успел поиграть!
      правда только в тульском...)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +400

      Граф2019 14 часов назад

      там короновирус! Дзюба! сиди дома! Реалу ему захотелось. думу думать будешь в думе! там таких много...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +216

      New Life 14 часов назад

      Сейчас есть время хорошие книжки почитать. Почитай Гоголя и обрати внимание, там есть такие персонажи Ноздрев и Манилов.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +400

      Граф2019 > New Life 13 часов назад

      ему Идиота читать надо...

      1
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      ...
      Рейтинг: +216

      New Life > Граф2019 13 часов назад

      Это для него слишком сложно. Без Азмуна Достоевского не понять.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      Rus9I 14 часов назад

      Хахаха дома сиди!)
      Куму ты в Европе нужен в свои 32
      Тебя Зенит неплохо кормит)

      3
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