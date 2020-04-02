Дзюба – о переходе в европейский клуб: «Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своей симпатии к «Реалу» и мечте выступать за мадридский клуб.
«В каком европейском клубе хотел бы играть? Я с детства поклонник «Реала». Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»! Любил «Реал» во времена Бекхэма, Зидана, Рауля, Роберто Карлоса, Фигу, Гути и других», – сказал Дзюба.
- Ранее форвард заявлял о желании поиграть в АПЛ.
- В текущем сезоне игрок провел за «Зенит» 28 матчей, забил 15 голов и сделал 12 ассистов.
- В августе ему исполнится 32 года.
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