Дзюба – о переходе в европейский клуб: «Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своей симпатии к «Реалу» и мечте выступать за мадридский клуб.

«В каком европейском клубе хотел бы играть? Я с детства поклонник «Реала». Если мечтать и фантазировать, то только «Реал»! Любил «Реал» во времена Бекхэма, Зидана, Рауля, Роберто Карлоса, Фигу, Гути и других», – сказал Дзюба.

Ранее форвард заявлял о желании поиграть в АПЛ.

В текущем сезоне игрок провел за «Зенит» 28 матчей, забил 15 голов и сделал 12 ассистов.

В августе ему исполнится 32 года.

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