«Энистон, Екатерина, Альба, Бекинсэйл»: Дзюба рассказал, в теле каких женщин он хотел бы побывать

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки ответил на вопрос, в теле каких женщин он хотел бы побывать.

«Очень трудный вопрос! Трудно сказать. Я никогда не хотел быть женщиной. Но если как в фильмах, на один день... Понятно, что я люблю Дженнифер Энистон. Хотел бы побыть ей. Она снималась в «Друзьях», встречалась с Брэдом Питтом. Вообще, Брэд Питт допустил огромную ошибку. Дженнифер Энистон намного круче Анджелины Джоли. Она – красотка.

Какой-нибудь нашей Екатериной еще хотел бы побыть. Говорят, была очень сильной, коварной и умной женщиной. Хотелось бы посмотреть и ощутить, что она вытворяла. Ну и красивой женщиной тоже хотелось бы побыть, чтобы пофеерить. Джессика Альба мне нравится, например. Она классная. Еще хотелось бы побыть Кэйт Бекинсэйл», – сказал Дзюба.

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