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    «Энистон, Екатерина, Альба, Бекинсэйл»: Дзюба рассказал, в теле каких женщин он хотел бы побывать

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки ответил на вопрос, в теле каких женщин он хотел бы побывать.

    «Очень трудный вопрос! Трудно сказать. Я никогда не хотел быть женщиной. Но если как в фильмах, на один день... Понятно, что я люблю Дженнифер Энистон. Хотел бы побыть ей. Она снималась в «Друзьях», встречалась с Брэдом Питтом. Вообще, Брэд Питт допустил огромную ошибку. Дженнифер Энистон намного круче Анджелины Джоли. Она – красотка.

    Какой-нибудь нашей Екатериной еще хотел бы побыть. Говорят, была очень сильной, коварной и умной женщиной. Хотелось бы посмотреть и ощутить, что она вытворяла. Ну и красивой женщиной тоже хотелось бы побыть, чтобы пофеерить. Джессика Альба мне нравится, например. Она классная. Еще хотелось бы побыть Кэйт Бекинсэйл», – сказал Дзюба.

    Дзюба: «Вообще никуда не выхожу. «Зенит» может оштрафовать, все очень строго»

    Дзюба: «Уткин на мне пытается поймать хайп. Человек упал, деградировал, сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале»

    Дзюба: «К кавказцам можно относиться по-разному, но они уважают взрослых. Многие русские потеряли это»

    Дзюба: «Агенты в России – это зло. Они с футболистами только из-за денег»

    Источник: Sport24

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