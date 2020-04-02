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  • «Энистон, Екатерина, Альба, Бекинсэйл»: Дзюба рассказал, в теле каких женщин он хотел бы побывать

«Энистон, Екатерина, Альба, Бекинсэйл»: Дзюба рассказал, в теле каких женщин он хотел бы побывать

2 апреля 2020, 07:34
10

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки ответил на вопрос, в теле каких женщин он хотел бы побывать.

«Очень трудный вопрос! Трудно сказать. Я никогда не хотел быть женщиной. Но если как в фильмах, на один день... Понятно, что я люблю Дженнифер Энистон. Хотел бы побыть ей. Она снималась в «Друзьях», встречалась с Брэдом Питтом. Вообще, Брэд Питт допустил огромную ошибку. Дженнифер Энистон намного круче Анджелины Джоли. Она – красотка.

Какой-нибудь нашей Екатериной еще хотел бы побыть. Говорят, была очень сильной, коварной и умной женщиной. Хотелось бы посмотреть и ощутить, что она вытворяла. Ну и красивой женщиной тоже хотелось бы побыть, чтобы пофеерить. Джессика Альба мне нравится, например. Она классная. Еще хотелось бы побыть Кэйт Бекинсэйл», – сказал Дзюба.

Дзюба: «Вообще никуда не выхожу. «Зенит» может оштрафовать, все очень строго»

Дзюба: «Уткин на мне пытается поймать хайп. Человек упал, деградировал, сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале»

Дзюба: «К кавказцам можно относиться по-разному, но они уважают взрослых. Многие русские потеряли это»

Дзюба: «Агенты в России – это зло. Они с футболистами только из-за денег»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (10)
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Masteralex
1585806839
от безделья уровень чуши зашкаливает
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Medved2468
1585807668
Какой-нибудь нашей Екатериной? Свино ты необразованное. Уж называл бы точно императрицу. Первую или вторую. А то сначала говорит какой-нибудь, а потом пишет отдельно про одну из, при этом не указывая, про какую.
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KOLBIS
1585810395
В теле побывать...я вот сразу про другое подумал...ни че се думаю свобода слова)))...
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кто там
1585811063
В общем судя по тому что он сказал, хочет что б его *****. Мда уж. А по Энистон молодец, вкус есть, действительно шикарна.
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Hektor 84
1585813691
Бзюбишка чем больше говорит тем больше кажется смешным. Говорящая тупая голова. И это кумир миллионов? Как его называют. На кого подрастающее поколение должно равняться? На это говорящее дерево? Залепите этому придурку рот. Несет не пойми что. Канделаки кто вообще на срач тв назначил на руководящую должность? И эту порнографию в свободном доступе смотрит молодежь. Что у них в головах откладывается. Гнать ее в Грузию, пусть там грузинов своих воспитывает своей дурью. Там ей быстро рот и сраку порвут.
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Мага 13
1585813842
надо было ответить что хотел бы побывать на их телах))) эх дзюба, латентный ты трансвестит)))
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Томик
1585821876
"Хотел бы побыть Дженифер Энистон...она встречалась с Бредом Питтом." Ой, Артёмка, не о том ты думаешь. "Я хотел бы побыть Бредом Питтом, потому что хочу побывать в Дженифер Энистон" - должно было звучать.
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zigbert
1585853785
Это же прямой путь к нетрадиционной ориентации.
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