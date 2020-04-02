Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба: «Агенты в России – это зло. Они с футболистами только из-за денег»

Дзюба: «Агенты в России – это зло. Они с футболистами только из-за денег»

2 апреля 2020, 06:23
11

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о работе агентов в российском футболе.

«Агенты в России – это зло, по факту они тебе не помощники. Он должен быть старшим братом, другом, отцом, который за тебя до конца. Не знаю, как в мире, а в России 99,9% агентов с тобой только тогда, когда у тебя всe хорошо. А как только у тебя проблемы, агенты исчезают.

У них ещe 60-70 футболистов – из-за одного Дзюбы они не пойдут против системы, клуба. Все агенты в России с футболистами только из-за денег», – сказал Дзюба.

Дзюба: «Вообще никуда не выхожу. «Зенит» может оштрафовать, все очень строго»

Дзюба: «Уткин на мне пытается поймать хайп. Человек упал, деградировал, сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале»

Дзюба: «К кавказцам можно относиться по-разному, но они уважают взрослых. Многие русские потеряли это»

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1585803855
А ты так за пирожки играешь...
Ответить
Garrincha58
1585806542
Дзюба п-стоплюй и п-стопол лучше бы пожертвовал питерцам на элементарные маски от вируса
Ответить
кто там
1585810953
А при чём тут агенты рос футболистов? Вам деревьям они ни к чему, в зенит можно и без агента попасчть, а в Европуч рук-во зенита не отпустит)
Ответить
алдан2014
1585812008
Разговорился Буратино
Ответить
Hektor 84
1585812874
К сожалению Российские футболисты тоже зло. Они в футболе только из за денег. Пох им на игру и на болельщиков. Лишь бы бабло получать. А такое зрелище как матчи рпл без бутылки смотреть стремно. Хуже матчей рпл только чемп Белоруссии.
Ответить
Мага 13
1585814889
а зачем дереву агент? тут плотник нужен, чтоб из полена хотя бы заготовку выстрогать))
Ответить
Томик
1585819970
Дзюба, ну уровень восприятия окружающей действительности так и остался в 14-ти летнем возрасте. "Наивный, думает их кормят до отвала от большой любви" - лисёнок Вук из одноимённого мультфильма. Я когда-то мимо проходил, когда мелкий смотрел эту серию. Дзюба, видимо, пропустил. А никто так и не рассказал в чём смысл товарно-денежных отношений. Вот и думает до сих пор, что он всех вокруг осчастливливает только лишь фактом своего существования. Ну и, естественно, имеет идеальное чувство юмора.
Ответить
New Life
1585827397
"А как только у тебя проблемы, агенты исчезают." Как только зюба заикнулся, что хочет играть за Реал, все агенты сразу исчезли и приехали санитары.
Ответить
Ziklop
1585827420
99% российских футболистов в футболе из-за денег! Играть они не умеют и не хотят, упыри жадные протеже агентов.
Ответить
Бухбух
1585830012
Зло в российском футболе не агенты, а паспорт.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+