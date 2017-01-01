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    Дзюба: «Агенты в России – это зло. Они с футболистами только из-за денег»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о работе агентов в российском футболе.

    «Агенты в России – это зло, по факту они тебе не помощники. Он должен быть старшим братом, другом, отцом, который за тебя до конца. Не знаю, как в мире, а в России 99,9% агентов с тобой только тогда, когда у тебя всe хорошо. А как только у тебя проблемы, агенты исчезают.

    У них ещe 60-70 футболистов – из-за одного Дзюбы они не пойдут против системы, клуба. Все агенты в России с футболистами только из-за денег», – сказал Дзюба.

    Дзюба: «Вообще никуда не выхожу. «Зенит» может оштрафовать, все очень строго»

    Дзюба: «Уткин на мне пытается поймать хайп. Человек упал, деградировал, сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале»

    Дзюба: «К кавказцам можно относиться по-разному, но они уважают взрослых. Многие русские потеряли это»

    Источник: RT

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    Сегодня, 06:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10233

      Garrincha58 2 минуты назад

      Дзюба п-стоплюй и п-стопол лучше бы пожертвовал питерцам на элементарные маски от вируса

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      Рейтинг: +4603

      subbotaspartak 47 минут назад

      А ты так за пирожки играешь...

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